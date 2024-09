ADATA z nowymi pamięciami RAM. Mocne RGB LED i dobra specyfikacja

Chcesz by Twój komputer dobrze wyglądał, ale zależy Ci też na wydajności? W takim razie ADATA ma coś dla Ciebie. Zdecydowanie jest w czym wybierać.

Standard pamięci RAM DDR5 debiutował na rynku pod koniec 2021 roku wraz z procesorami Intel Alder Lake-S oraz płytami głównymi LGA 1700. Przyniósł on niższy pobór mocy oraz wyższe taktowania, które przekładają się na większą wydajność w grach i programach.

ADATA zaoferuje wydajność do 8000 MT/s

I chociaż pierwotnie nowe moduły były droższe, to sytuacja ta szybko się zmieniła. A obecnie pamięci DDR5 powoli wypierają DDR4. Układy AMD Ryzen 7000 oraz 9000 wspierają już tylko nowy standard, a wszystkie informacje wskazują na to, że nadciągające Intel Arrow Lake-S również porzucą wsparcie modułów DDR4.

Producenci poszerzają więc swoją ofertę. ADATA pokazała właśnie nowe pamięci XPG Lancer Neon RGB DDR5, które kuszą nie tylko rozbudowanym podświetleniem RGB LED, ale również dobrą specyfikacją. Producent chwali się też specjalną powłoką nałożoną na PCB, która zwiększa odprowadzanie ciepła o 10%.

Na rynek trafią modele o pojemności 16, 32, i 48 GB. Do wyboru dostaniemy prędkości od 6000 do 8000 MT/s przy opóźnieniach od CL 40-48-48 do CL 30-40-40. Napięcie pozostaje w zakresie od 1,35 do 1,45 V. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla profili Intel XMP 3.0 i AMD EXPO.

Opisywane moduły RAM maja trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Niestety Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen w Polsce, chociaż przy tak rozległej specyfikacji rozstrzał będzie dość duży.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne