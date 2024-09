Intel Core Ultra 300 zachwyci. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość

Duża liczba rdzeni, wydajne iGPU oraz niski pobór mocy? Tak, to możliwe. Wszytko dzięki nowych architekturom i litografiom. Jednak dopiero w 2025 roku.

Ledwie kilka dni temu zaprezentowano oficjalnie procesory Intel Lunar Lake, które trafią na rynek jeszcze w tym miesiącu. Wiemy też, że Niebiescy szykują się do premiery Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych. Nie znaczy to jednak, że w międzyczasie nie trwają prace nad kolejnymi generacjami.

Intel Panther Lake zadebiutuje dopiero w Q4 2025

Jedną z nich mają być mobilne Intel Panther Lake. Zgodnie z dostępnymi informacjami będą one wykonane w litografii Intel 18A oraz wykorzystają połączenie nowych architektur jak Intel Cougar Cove (wysokowydajne rdzenie) i Skymont (energooszczędne rdzenie). Układ graficzny ma bazować na Intel Celestial.

Najnowsze przecieki zdradzają, że Intel Panther Lake zaoferuje maksymalnie do 18 rdzeni przy TDP do 45 W. Planowane jest jednak pięć głównych konfiguracji, które następnie zostaną podzielone na konkretne modele różniące się taktowaniem sekcji CPU i GPU czy jednostką NPU:

Intel Panther Lake-H I: 4+8+4+4 Xe 3 25 W

25 W Intel Panther Lake-H II: 4+8+4+12 Xe 3 25 W

25 W Intel Panther Lake-H III: 4+0+4+4 Xe 3 25 W

25 W Intel Panther Lake-H IV: 6+8+4+4 Xe 3 45 W

Xe Intel Panther Lake-H V: 6+8+4+12 Xe3 28 W

No dobrze, a co oznacza ten ciąg? To liczba rdzeni. Trzy pierwsze wartości dotyczą samego procesora - rdzenie P, E i LP, ostatnia zaś zintegrowanego układu graficznego. Na koniec podany jest pobór mocy.

Premiera Intel Panther Lake planowana jest na czwarty kwartał 2025 roku, a więc sporo może się jeszcze zmienić. W sprzedaży pojawią się nie tylko układy Panther Lake-H(X), ale również Panther Lake-U. Niebiescy chcą przypuścić ofensywę na wszystkie segmenty - ultrabooki, handheldy i laptopy gamingowe.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Jaykihn@X, oprac. własne