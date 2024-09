Lenovo pokazało małego, lekkiego i taniego laptopa z AMD

Często podróżujesz ze swoim laptopem? Szukasz nowego, lżejszego modelu? Świetnie się składa, bo Lenovo przygotowało atrakcyjny i niedrogi model z serii IdeaPad.

W Niemczech odbywają się aktualnie targi IFA 2024, czyli jedno z największych europejskich wydarzeń w świecie nowych technologii. Przyciąga ono producentów, dziennikarzy i entuzjastów z całego świata. Duże i małe firmy chwalą się swoimi najnowszymi produktami, ale zdradzają również plany na przyszłość.

Nowy Lenovo IdeaPad Slim 5 ma kosztować 2999 złotych

W tym roku Lenovo pokazało zatrzęsienie laptopów, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do oferty wejdą nowe modele we wszystkich rozmiarach wyposażone zarówno w procesory Intela i AMD, ale również Qualcomma. Naszą uwagę przykuł model smukły i lekki, a przy tym przystępny cenowo.

Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji to laptop o wymiarach 296 x 207 x 14 milimetrów i masie 1,15 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z 13,3-calową matrycą o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Maksymalna jasność wynosi 400 cd/m2, a producent obiecuje 100% pokrycia sRGB.

Zdecydowano się na mobilne procesory AMD Ryzen 7000, zintegrowany układ graficzny, do 16 GB pamięci RAM LPDDR5x-6400 w dual channel oraz SSD o pojemności do 1 TB. Akumulator to rozwiązanie 54,7 Wh.

Urządzenie oferuje nam dwa USB 3.2 Gen 2 typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem, jedno HDMI 2.1, port audio, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A oraz czytnik kart pamięci typu microSD. Dopełnia to łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 lub Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2.

Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji zadebiutuje na rynku już w październiku, do wyboru będzie szara i błękitna wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Europie to 699 euro, czyli około 2999 złotych.

