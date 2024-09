AMD zmienia zdanie. Król opłacalności zawita w Europie

Mamy dobre wieści dla fanów AMD. Najnowszy Ryzen 5 7600X3D dostępny będzie w sprzedaży również w Europie. To propozycja do tańszych komputerów gamingowych.

W ubiegłym tygodniu Czerwoni wprowadzili na rynek nowego przedstawiciela rodziny Ryzen 7000X3D, stworzonej z myślą o graczach. Za sprawą dodatkowej pamięci 3D V-Cache obserwować można znaczny wzrost wydajności w grach. Co ważniejsze, tym razem zaserwowano nam przystępny cenowo model.

Sugerowana cena w Europie to około 1409 złotych

Mowa oczywiście o AMD Ryzen 5 7600X3D, czyli 6-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorze z maksymalnym taktowaniem do 4,7 GHz. To co prawda starsza architektura AMD Zen 4, ale doprawiona aż 96 MB pamięci podręcznej. Wszystko to przy niewielkim TDP rzędu 65 W i z wykorzystaniem gniazda AMD AM5.

Brzmi jak procesor idealny do taniego grania? Tak, ale pierwotnie AMD chciało sprzedawać model Ryzen 5 7600X3D tylko w USA. Na szczęście Czerwoni zmienili zdanie i trafi on również do Europy, chociaż dostępność będzie mocno ograniczona. Wyłączność na sprzedaż ma mieć niemieckie MindFactory.

Sugerowana cena AMD Ryzen 5 7600X3D w europie to 329 euro, czyli około 1409 złotych. To o ponad 300 złotych mniej niż AMD Ryzen 7 7800X3D. Jednak zdecydowanie drożej niż znacznie wydajniejszy i chłodniejszy Intel Core i5-14600KF dostępny już za 1149 złotych. Tak czy siak cieszy możliwość wyboru.

Zobacz: Litografia Intel 20A porzucona. Niebiescy stawiają na TSMC

Zobacz: DJI Neo wkracza do Polski. Jest tańszy i mądrzejszy niż myślisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andreas Schilling@X

Źródło tekstu: HardwareLuxx, oprac. własne