AMD Ryzen 5 7600X3D trafia na rynek. Polacy go nie kupią

Czerwoni strzelają sobie w stopę. Przygotowali bardzo atrakcyjny i tani procesor, którego konsumenci z Europy i Azji nie będą mogli nabyć.

Chociaż chwilę temu debiutowały procesory AMD Ryzen 9000 to zainteresowanie nimi jest niewielkie. Są drogie i oferują mały skok wydajności względem poprzedników. To właśnie dlatego wielu konsumentów wciąż sięga po starszą serię AMD Ryzen 7000 oraz konkurencyjne Intel Core 12., 13. i 14. generacji.

AMD Ryzen 5 7600X3D sprzedawany będzie wyłącznie w USA

Czerwoni najwyraźniej świetnie zdają sobie z tego sprawę, bowiem na rynek trafił właśnie nowy model z rodziny AMD Ryzen 7000X3D. Jest to najsłabszy, ale i najtańszy CPU tego typu, który mimo wszystko idealnie sprawdzi się w grach. Niestety nie kupimy go Polsce.

AMD Ryzen 5 7600X3D to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor pracujący z maksymalnym taktowaniem 4,7 GHz. Mamy tutaj do czynienia z architekturą AMD Zen 4 oraz aż 96 MB pamięci podręcznej typu 3D V-Cache, wszystko to przy niewielkim TDP rzędu 65 W. Całość korzysta z gniazda AMD AM5.

Opisywana jednostka jest jednak sprzedawana wyłącznie w USA, w sieci sklepów MicroCenter. Sugerowana cena to 299 dolarów, czyli około 1159 złotych. Procesor oferowany jest w formie zestawu z płytą główną B650 i 32 GB pamięci RAM DDR5-6000 za cenę 449 dolarów (około 1739 złotych).

Na chwilę obecną Czerwoni nie mają planów sprzedaży AMD Ryzen 5 7600X3D na innych rynkach. Biorąc pod uwagę jak wyglądało to w przeszłości w przypadku AMD Ryzen 5 5600X3D raczej się to nie zmieni. A szkoda, bo były to atrakcyjny wybór do tańszych komputerów dla graczy.

