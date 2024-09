DJI Neo wkracza do Polski. Jest tańszy i mądrzejszy niż myślisz

Lubisz aktywnie spędzać czas? Jesteś fanem vlogowania? Chciałbyś nagrywać i robić zdjęcia swoich osiągnięć i podróży? Nic prostszego! Wystarczy DJI Neo.

W czaszach gdy nawet budżetowe smartfony oferują dobre zdjęcia i filmy, coraz więcej osób uwiecznia cyfrowo ważne dla nich chwile. Oczywiście nie wszędzie sprawdzi się telefon, zwłaszcza w przypadku vlogowania czy uprawiania sportów ekstremalnych. Tutaj z pomocą przychodzą kamery sportowe.

DJI Neo kosztuje w Polsce 919 złotych

DJI znane głównie ze swoich dronów i gimbali przygotowało nowy, wyjątkowy sprzęt. Jest to dron stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących zaawansowanego sprzętu do filmowania i fotografii z powietrza. Co ważne, mimo sporej funkcjonalności, dostajemy tutaj prostą obsługę - również z poziomu smartfona.

DJI Neo ma wymiary 130 x 157 x 48,5 milimetrów i masę 135 gramów, a więc bez problemu zmieści się w plecaku. Wyposażono go w cztery wirniki. Mowa o maksymalnej prędkości do 6 m/s, ale oczywiście jest nieco wolniej w przypadku wznoszenia i opadania - kolejno do 3 i 2 m/s. Zasięg wynosi do 50 metrów.

Opisywany dron dysponuje kamerą z matrycą 1/2" CMOS, która oferuje rozdzielczość 12 Mpix. Możemy nagrywać filmy 4K@30 FPS lub 1080p@60 FSP oraz robić zdjęcia 4000 x 3000 px. Wbudowany akumulator ma pojemność 1435 mAh. Sterowanie odbywa się z poziomu smartfona lub zestawu FPV. Dostępne mamy też 6 trybów QuickShot, które pozwalają na automatyczne śledzenie obiektu, lot na około nas itd.

DJI Neo trafił już do sprzedaży w Polsce z ceną 919 złotych, co czyni go bardzo atrakcyjnym wyborem. Dla porównania na oficjalnej stronie producenta wyceniono go na 199 euro.

