Uważaj na palce. Z tym sprzętem można je stracić

Szukasz wydajnych wentylatorów? Budujesz domowy serwer? Potrzebujesz szybko i dobrze schłodzić sprzęt? Odpowiedzią na każde z tych pytań jest SilverStone.

Zestawy komputerowe mają to do siebie, że dostępne są w różnych rozmiarach, kształtach i konfiguracjach sprzętowych. W obecnych czasach nie ma problemu ze złożeniem małego PC biurowego, standardowego komputera do gier czy wydajnej stacji roboczej lub domowego serwera.

Szalenie wydajne i równie głośne

A tak się składa, że SilverStone przygotował coś dla fanów największej wydajności i najniższych temperatur. Trzeba jednak przyznać, że nie jest cicho, a przy okazji można też stracić palca lub dwa.

SilverStone FHX 140X to 140-milimetrowe wentylatory o grubości 38 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym oraz siedmioma łopatkami. Mowa o prędkości do 3400 RPM, wydajności do 222,95 CFM i ciśnieniu do 10 mmH 2 O. Mało kto oferuje takie parametry.

Oczywiście przy takich obrotach na minutę nie może być cicho. Producent deklaruje kulturę pracy na poziomie 50 dB(A), ale w rzeczywistości będzie pewnie nawet głośniej. To propozycja głównie do serwerów i stacji roboczych, bo raczej nikt nie chce zamieniać domowego PC w helikopter.

Tym samym nie znajdziemy tutaj RGB LED czy innych ozdobników. Zamiast tego wentylator wyposażony jest w fabryczny grill zabezpieczający łopatki (i nasze palce). SilverStone FHX 140X trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale producent nie zdradził sugerowanych cen w Europie.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne