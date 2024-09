Acer wchodzi na rynek handheldów. Tajwańczycy wybrali AMD

Acer próbuje przekonać do siebie fanów mobilnego grania. W tym celu przygotowano konsolę przenośną, ale nie użyto procesorów Intel Lunar Lake, a układy AMD.

Wczoraj informowaliśmy Was, że Acer szykuje się do wejścia na rynek przenośnych konsol do gier. Doniesienia te oparte były o grafikę zapowiadająca obecność na targach IFA 2024 w Berlinie (Niemcy). I faktycznie mieliśmy rację, a Tajwańczycy pokazali dzisiaj swojego handhelda i zdradzili jego pełną specyfikację.

Konsola Tajwańczyków korzysta z systemu Windows 11

Acer Nitro Blaze 7 to urządzenie o wymiarach 256 x 113 x 225 milimetrów i masie 670 gramów. Zasilane jest przez procesor AMD Ryzen 7 8840HS wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,1 GHz. Dopełnia to układ graficzny AMD Radeon 780M, 16 GB pamięci RAM LPDDR5x-7500 i SSD o pojemności do 2 TB.

Tajwański producent zdecydował się na 7-calowy, dotykowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania do 144 Hz i dość wysokim czasie reakcji 7 ms. Maksymalna jasność sięga do 500 cd/m2, a deklarowane pokrycie palety sRGB wynosi 100%. Nie zabrakło też AMD FreeSync Premium.

Dostajemy tutaj standardowy wśród handheldów zestaw kontrolerów, dwa wbudowane głośniki, dwa mikrofony, złącze słuchawkowe i czytnik kart MicroSD. Akcesoria możemy podłączyć za pomocą dwóch USB 4.0, a dopełnia to łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Wbudowany akumulator to rozwiązanie 50 Wh.

Acer Nitro Blaze 7 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home z nakładką Acer Game Space. Producent nie zdradził jeszcze sugerowanych cen i daty premiery w Polsce.

