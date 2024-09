AMD Ryzen 9000 z większym TDP. Korzyści w grach brak

Masz procesor AMD Ryzen 9000? Chciałeś w prosty sposób zwiększyć jego wydajność? Nowa opcja w ustawieniach płyty głównej się do tego nie nadaje.

Coraz więcej producentów wypuszcza BIOS dla płyt głównych AMD AM5, który zawiera funkcję zaproponowaną przez Czerwonych. Mowa o zwiększeniu domyślnego TDP z 65 do 105 W dla modeli Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X. Nowe oprogramowanie jest już dostępne dla posiadaczy platform ASUS, MSI oraz GIGABYTE.

Gracze nie zyskują zupełnie nic na zwiększeniu TDP

Japońska redakcja ASCII postanowiła sprawdzić na jaki zysk wydajności można liczyć. Przetestowano zarówno tryb 65 i 105 W, jak i własne ustawienie 120 W. Wśród testowanych gier znalazły się tytuły takie jak Black Myth: Wukong, Counter-Strike 2 oraz F1 24. Nie zabrakło też porównania do AMD Ryzen 7000.

Testy w rozdzielczości Full HD i przy niskich ustawieniach (tak by obciążać CPU, a nie GPU) dla Black Myth: Wukong wykazały zerowe różnice między TDP 65, 105 i 120 W. Ewentualny zysk w FPS sięgał poniżej 1%, kwalifikując się do błędu pomiarowego. Identycznie wyglądało to w przypadku Counter-Strike 2 oraz F1 24.

Wyniki Japończyków nie są zaskoczeniem. Gry rzadko kiedy obciążają wszystkie dostępne wątki, a to właśnie w tych scenariuszach większe TDP może się przełożyć na wyższe taktowania lub dłuższe turbo. Ewentualny zysk wydajności będzie widoczny w benchmarkach, podczas pracy czy w strategiach i symulacjach.

Opcja ustawienia TDP na 105 W w procesorach AMD Ryzen 9000 ma być dostępna już niedługo na wszystkich płytach głównych AMD AM5 wraz z wprowadzeniem aktualizacji AGESA 1.2.0.2.

