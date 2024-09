Czeka nas rewolucja na rynku pamięci RAM. Jest już blisko

Jeszcze w tym roku mogą pojawić się znacznie wydajniejsze pamięci RAM. Pozwoli na to zupełnie nowa konstrukcja, zgodna jednak z obecnymi płytami głównymi.

V-Color jest tajwańskim producentem specjalizujący się w modułach RAM dla segmentu konsumenckiego i serwerowego, który działa na rynku od 2006 roku. W ich ofercie znajdziemy zarówno podstawowe modele do komputerów biurowych, jak i znacznie wydajniejsze propozycje z dodatkowym chłodzeniem.

CUDIMM skierowane będzie głównie do entuzjastów

Tajwańczycy zapowiedzieli swoje pierwsze moduły RAM DDR5 w standardzie CUDIMM. Seria Xfinity RGB O ma kusić nie tylko wyglądem za sprawą kolorowego podświetlenia, ale również niespotykanymi do tej pory prędkościami. Najsłabsze modele wystartują od 6400 MT/s, najwydajniejsze zaś osiągną do 9200 MT/s.

Pamięci typu CUDIMM na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe moduły i pasują do dotychczasowych płyt głównych. Na ich PCB znalazł się jednak dodatkowy układ - sterownik zegara (CKD). W dużym uproszczeniu odbiera, wzmacnia i dystrybuuje on sygnał, zwiększając jego integralność. To poprawia stabilność pracy.

Nie tylko V-Color, ale również inni producenci modułów RAM planują wypuszczenie swoich modeli CUDIMM. Część z nich widzieliśmy już na targach Computex 2024 na początku czerwca. Mowa między innymi o firmie BIWIN, będącej producentem OEM dla Acera, Lenovo, HP i wielu innych dużych graczy.

Nie wiadomo kiedy standard CUDIMM zadebiutuje na rynku, ale zakulisowo mówi się, że ma on wejść w życie wraz z generacją Intel Arrow Lake. Oznaczałoby to pojawienie się w okolicach października. A jak to będzie wyglądać cenowo? Będzie drożej niż za obecnie dostępne moduły, ale taniej niż w przypadku pamięci RDIMM.

Źródło zdjęć: V-Color

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne