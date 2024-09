NVIDIA GeForce NOW z polskim akcentem. Na tę grę czeka wiele osób

Wrzesień na platformie GeForce NOW zdaje się być miesiącem strategii. Ogrywać będziemy mogli nowsze i starsze tytuły. Również od polskiego 11 bit studios.

W obecnych czasach wcale nie potrzeba drogiego komputera czy konsoli do grania w najnowsze gry AAA. Usługi takie jak NVIDIA GeForce NOW pozwalają cieszyć się nowymi produkcjami na starych laptopach, komputerach stacjonarnych, smartfonach czy nawet telewizorach. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do internetu.

W tym tygodniu dostajemy 7 nowych tytułów

Zieloni są zdecydowanym liderem na rynku grania w chmurze, ale nie przestają się rozwijać. Co i rusz dodawane są do oferty kolejne gry oraz nowe funkcjonalności. Aktualnie ich biblioteka liczy już ponad 2000 tytułów.

We wrześniu możemy liczyć na przynajmniej 19 nowych gier, a wiele z nich pojawi się już w dniu premiery. Fani produkcji z gatunku RTS z pewnością ucieszą się z "Age of Mythology: Retold", czyli niezwykle udanego odświeżenia klasycznego tytułu wydanego oryginalnie w 2002 roku.

Dla polskich graczy większą gratką będzie jednak "Frostpunkt 2" od rodzimego studia 11 bit studios, który zadebiutuje 20 września. Tutaj naszym zadaniem jest rozwijanie miasta w czasach śnieżnej apokalipsy, gdzie często do wyboru mamy bardzo wątpliwe moralne opcje, mogące uratować naszą kolonię.

W tym tygodniu biblioteka GeForce NOW powiększy się o 7 tytułów:

The Casting of Frank Stone (od 3 września w Steam)

Age of Mythology: Retold (od 4 września w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Sniper Ghost Warrior Contracts (od 5 września w Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (od 9 września w Steam)

Crime Scene Cleaner (Steam)

Final Fantasy XVI Demo (Epic Games Store)

Sins of a Solar Empire II (Steam)

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: oprac. własne