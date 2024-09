Litografia Intel 20A porzucona. Niebiescy stawiają na TSMC

Czyżby amerykański gigant na rynku procesorów i produkcji półprzewodników miał problemy? Intel porzuca jedną ze swoich przełomowych litografii.

W 2021 roku Pat Gelsinger powrócił do Intela jako nowy CEO, który miał wyciągnąć firmę z marazmu. Zaszły spore zmiany, gdzie zamknięto lub sprzedano mniej dochodowe działy zajmujące się np. SSD oraz AR/VR, a zamiast tego skupiono się na procesorach, kartach graficznych i przemyśle odlewniczym.

Amerykanie chcą się skupić na litografii Intel 18A

Niebiescy mierzą wysoko, a jednym z ich planów jest zostanie drugim największym producentem półprzewodników na świecie do 2030 roku. Oczywiście konkurencja na tym rynku jest spora, a w efekcie potrzebne były miliardowe inwestycje. Wygląda jednak na to, że nie wszystko poszło po myśli Amerykanów.

Ogłoszono oficjalnie, że litografia Intel 20A nie będzie dostępna dla klientów Intel Foundry. Co więcej procesory Intel Arrow Lake zostaną wykonane w większości w zewnętrznych FABach. Chociaż nie padła konkretna nazwa, to wybór wydaje się oczywisty - TSMC. W grę wchodzi jeszcze ewentualnie Samsung. Dopiero finalny montaż gotowych kafelków odbędzie się w zakładach Niebieskich.

Powodem tej decyzji mają być bardzo dobre wyniki procesu produkcji Intel 18A. Jest on już w pełni funkcjonalny, CPU go wykorzystujące bootują do systemu operacyjnego, a uzysk jest dobry. Zdaniem Amerykanów nic nie stoi na przeszkodzie, by masowa produkcja ruszyła w 2025 roku. Podwaliny pod to dała litografia Intel 20A, gdzie eksperymentowano z nowymi technikami i materiałami (m.in. RibbonFET, PowerVia).

Warto jednak zaznaczyć, że według najnowszych plotek Boradcom nie jest wcale zadowolony z możliwości Intel 18A. Intel może więc robić tylko dobrą minę do złej gry, zdając sobie z sprawę z zaległości jakie ma względem lidera rynku, czyli TSMC. Więcej dowiemy się w kilkunastu następnych miesiącach. A najlepszym papierkiem lakmusowym będzie rodzina procesorów Intel Panther Lake zaplanowana na Q4 2025.

