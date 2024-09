ASUS ma nowe karty graficzne. Można wejść na minę

Kolejny z dużych producentów przygotował "nowe" karty graficzne. Mowa o GeForce RTX 4070 od ASUSa, które są gorsze od oryginału.

Pod koniec lipca informowaliśmy Was, że NVIDIA ma problem. Ich największy dostawca pamięci VRAM dla kart graficznych, amerykańska firma Micron, dostarczył wadliwa partię kości GDDR6X. Została ona cofnięta, ale zmusiło to partnerów do zmiany projektu części modeli.

Wolniejszy VRAM oznacza mniejszą wydajność

Mowa głównie o NVIDIA GeForce RTX 4070. Ze względu na braki pamięci GDDR6X koniecznością stało się sięgnięcie po starsze i wolniejsze GDDR6. Nie dotyczy to tylko jednego producenta czy małej partii, bowiem co i rusz zapowiadany jest kolejny GeForce RTX 4070 GDDR6. Tym razem padło na ASUSa.

ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO (OC) to karta graficzna o wymiarach 227 x 132 x 50 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2,5-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w dwa wentylatory. Całość utrzymana w stonowanej, czarnej stylistyce i bez podświetlenia RGB LED.

Specyfikacja GPU pozostaje bez zmian - to nadal 5888 rdzeni CUDA z taktowaniem do 2505 lub 2550 MHz (wersja podstawowa/OC). Zmieniono jednak pamięć VRAM - z 12 GB GDDR6x 21 Gbps na 12 GB GDDR6 20 Gbps na 192-bitowej szynie danych. Pobór mocy pozostaje bez zmian i wynosi 200 W.

Czemu to ważne? Wolniejsza pamięć karty graficznej odbije się na wydajności w grach i programach. Chociaż NVIDIA zapewnia, że różnice będą znikome to warto poczekać na pierwsze testy. Konsumenci zaś muszą uważać w sklepach, bo nowe, gorsze modele wyglądają identycznie jak stare.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne