Masz procesor AMD? Nowa aktualizacja może Ci pomóc

Posiadacze procesorów od Czerwonych mają powody do zadowolenia. Pierwsze testy z wykorzystaniem nowej wersji AGESA wykazują znaczny spadek opóźnień.

Procesory AMD Ryzen 9000 debiutowały na rynku w sierpniu. Jest to najnowsza generacja dla komputerów stacjonarnych, która wprowadziła pod domowe strzechy architekturę AMD Zen5. Niestety skok wydajności okazał się niewieliki, a ceny wysokie. Tym samym konsumenci przyjęli je średnio entuzjastycznie.

Nowa AGESA zapewnia znaczny spadek opóźnień

Sporo osób czeka na układy AMD Ryzen 9000X3D z pamięcią 3D V-Cache lub pozostaje przy starszych, ale tańszych propozycjach. Wygląda jednak na to, że Czerwoni mogą uatrakcyjnić jeszcze swoją propozycję. Dowodem na to są testy przeprowadzone z wykorzystaniem udostępnionej niedawno aktualizacji AGESA 1.2.0.1, która wchodzi już w skład najnowszych BIOS-ów większości producentów.

Testy opublikowane na forum Overclocked3D przy użyciu procesora AMD Ryzen 9 9950X oraz płyty głównej ASUS ROG Crosshair X670E Gene wykazały spadek opóźnień rdzeń do rdzenia ze 180 do 75 ns. Podobne wyniki odnotowała niemiecka redakcja HawrdwareLuxx, gdzie opóźnienia zmniejszyły się z 200 do 95 ns.

Ma to oczywiście wpływ na wydajność (przynajmniej w benchmarkach), ale niewielką. W przypadku testu Cinebench R23 zauważono poprawę wydajności wielowątkowej o kilkaset punktów, a więc około 1-2%. Warto też pamiętać, że na tańszych CPU (zwłaszcza z jednym CCD) i płytach głównych zysk będzie mniejszy.

Tak czy siak informacje te potwierdzają, że AMD Ryzen 9000 może mieć jeszcze pewien ukryty i niewykorzystany potencjał. Ocena tych procesorów za kilka miesięcy, gdy ceny spadną, a oprogramowanie zostanie wreszcie dopracowane może wyglądać zdecydowanie inaczej.

Źródło zdjęć: AMD, Overclock3D

Źródło tekstu: Overclock3D, oprac. własne