BIWIN pokazuje pazur. Pamięci RAM z wydajnością 9200 MT/s

To już pewne, że czeka nas rewolucja na rynku pamięci RAM. Kolejny producent zapowiada moduły CUDIMM, które zadebiutują z procesorami Intel Arrow Lake.

Podczas targów Computex 2024 na początku czerwca BIWIN Technology zapowiedziało wejście na rynek pamięci RAM oraz SSD. I chociaż nazwa ta wielu osobom może nic nie mówić, to jest to duży producent OEM, który do tej pory odpowiadał za produkcję dla znanych firm takich jak Acer, HP, Lenovo i wiele więcej.

Moduły BIWIN CUDIMM zobaczymy w Q4 2024

Chińczycy nadal będą podwykonawcą dla innych firm, ale oprócz tego chcą oferować sprzęt również pod własną marką. Zarówno skierowany do zwykłych konsumentów, jak i entuzjastów oraz graczy. A wygląda na to, że już na start chcą zaoferować to co najlepsze i wyprzedzić konkurencję.

BIWIN DW100 RGB to pamięci RAM typu DDR5 w nowym standardzie CUDIMM. Zaoferują one prędkości do 9200 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 42-54-54-132. Wisienką na torcie jest obsługa profili Intel XMP 3.0, ale zabraknie AMD EXPO - procesory Czerwonych nie obsługują tak szybkich modułów.

Podobnie jak w przypadku opisywanych wcześniej propozycji od firm V-Color i Asgard, kluczowy jest zastosowanie specjalnego układu CKD (Sterownik Zegara), który odpowiada za wzmacnianie sygnału z procesora. Dopełnia to 10-warstwowe PCB, dodatkowo poprawiające jego integralność.

Na start dostaniemy zestawy o pojemności 48 GB (2x 24 GB). Do wyboru będzie wersja z czarnymi lub białymi radiatorami. W obu przypadkach nie brakuje podświetlenia RGB LED. Data premiery planowana jest na czwarty kwartał, również w Europie. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: BIWIN