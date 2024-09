Lubisz Diablo IV? Ta karta graficzna jest właśnie dla Ciebie

Koreańska firma emTek przygotowała karty graficzne ze specjalnym zdobieniem dla największych fanów gry Diablo IV. Jednak w Polsce łatwo ich nie kupicie.

Diablo IV to najnowsza odsłona kultowej serii gier od Blizzard Entertainment, która debiutowała na rynku w czerwcu 2023 roku. Mowa o produkcji z gatunku RPG oraz hack'n'slash, gdzie do wyboru mamy szereg klas, a zadanie jest proste - wyrzynanie kolejnych hord mrocznych potworów.

Niestety oficjalna sprzedaż planowana jest tylko w Azji

Tytuł cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, a dostępny jest zarówno na PC, jak i konsolach poprzedniej i obecnej generacji od Sony oraz Microsoftu. A tak się składa, że jeden z producentów sprzętu postanowił przygotować coś dla komputerowych graczy.

Koreański emTek zaprezentował autorskie modele kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 Super oraz GeForce RTX 4080 Super. Mowa o serii Miracle Diablo 4, gdzie backplate przyozdobiony został specjalną grafiką z gry, przedstawiającą demonice Lilith. Dodatkowo na wentylatorach znalazł się napis "Diablo IV".

Koreańczycy zdecydowali się na rozbudowane układy chłodzenia. Słabszy z modeli korzysta z rozwiązania 2,5-slotowego, mocniejszy z 3-slotowego. Widać tutaj również zupełnie inne łopatki wentylatorów - ilość, kształt. W obu przypadkach mowa o 16-pinowym złączu zasilającym (12VHPWR)

Niestety emTek nie planuje oficjalnej sprzedaży poza Azją, a więc ewentualni zainteresowani będą musieli ściągać kartę na własną rękę. Aktualne ceny w Korei Południowej to 1 630 000 wonów (ok. 4745 złotych) za wersję GeForce RTX 4080 Super oraz 964 000 wonów (ok. 2809 złotych) za GeForce RTX 4070 Super.

Zobacz: Intel pracuje nad Cobra Core. To może być przełom

Zobacz: Sony PlayStation 6 z ważną zmianą? Gracze mogą odetchnąć z ulgą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Emtek

Źródło tekstu: emTek, VideoCardz, oprac. własne