Przełom w weterynarii. Terapie komórkami macierzystymi dla zwierząt

Od dekad u ludzi, od teraz u zwierząt

Dotychczasowe badania nad zastosowaniem komórek macierzystych u psów cierpiących na artretyzm wykazały poprawę w zakresie bólu i mobilności, a efekty utrzymywały się nawet do dwóch lat. Jednak próby leczenia chorób nerek u kotów przyniosły bardziej mieszane rezultaty. Mimo to Gallant planuje rozwijać terapie także dla tej grupy schorzeń.

Jaka jest przewaga terapii komórkami macierzystymi?

Tradycyjne terapie wymagają pobrania komórek od pacjenta lub zgodnego dawcy, co jest czasochłonne i kosztowne. Gallant proponuje gotowe do użycia komórki od zwierząt-dawców, nawet jeśli są innego gatunku. To rozwiązanie może znacząco przyspieszyć i uprościć leczenie.

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), zwane także mezenchymalnymi komórkami stromalnymi, to rodzaj multipotentnych komórek macierzystych, które mają zdolność różnicowania się w różne typy komórek tkanki mezodermalnej. MSC wykazują silne właściwości immunomodulujące i przeciwzapalne, które są głównie realizowane przez sygnalizację parakrynną. Oznacza to, że MSC wpływają na układ odpornościowy, zarówno na jego część wrodzoną, jak i adaptacyjną, co czyni je atrakcyjnymi do terapii chorób zapalnych i autoimmunologicznych.