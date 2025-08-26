Orange daje za darmo 1000 GB, ale musisz się spieszyć

Orange nie żałuje darmowych GB i chętnie rozdaje je swoim klientom. Dziś operator wystartował z nową akcją. Do końca sierpnia, czyli do najbliższej niedzieli, jest okazja, by powiększyć stan konta aż o 1000 GB. Mogą z niej skorzystać użytkownicy oferty na kartę, którzy nie wyrazili jeszcze zgody na otrzymywanie od operatora treści marketingowych.

Jeśli jeszcze nie wyraziliście zgody na otrzymywanie od Orange informacji o nowościach i promocjach, to zróbcie to szybko teraz i zgarnijcie morze internetu. Akcja trwa do końca sierpnia. Ostatnie dni wakacji warto wykorzystać na relaks i rozrywkę przed nadchodzącym rokiem szkolnym i powrotem do pracy. Pakiet 1000 GB idealnie się do tego przyda – zachęca Orange.

Jak zdobyć 1000 GB? Należy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści TAK na 80290. Można też wyrazić zgodę w aplikacji Mój Orange. Po tej czynności użytkownicy sieci otrzymają bonus 1000 GB na 3 miesiące do wykorzystania w Polsce.

Bonus zawiera w sobie standardowy bonus 400 GB na 31 dni opisany w regulaminach „Bonus za zgodę” oraz „Bonus za zgodę online” oraz dodatkowy bonus 600 GB. Oba bonusy sumują się ze sobą do wartości 1000 GB na 93 dni od chwili przyznania drugiego z bonusów.

Bonus może zostać przyznany tylko raz po pierwszym skutecznym wyrażeniu zgody SMS-em lub w Mój Orange w historii numeru abonenta. Jeżeli ktoś już kiedykolwiek wyraził taką zgodę, a później ją wycofał, to nie załapie się na promocję. Operator podkreśla ponadto, że wyrażenie zgody w inny sposób niż SMS-em lub w Mój Orange nie uprawnia do otrzymania bonusu.

Warunkiem uprawnienia abonenta do bonusu jest posiadanie ważnego Konta Głównego w chwili wyrażenia zgody. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin. Abonent otrzyma od Orange potwierdzenie wyrażenia zgody oraz powiadomienie o przyznaniu Bonusu SMS-em.