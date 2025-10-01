Szukajcie ich w sklepach. Nowe startery Orange to nadal mnóstwo GB

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w kiosku lub sklepie, zwróć uwagę na startery Orange na kartę. Mają nowy, odświeżony wygląd, ale to, co najlepsze, kryje się w środku. Niektóre z nich na froncie mają bardzo ważną informację: promocja dająca łącznie 9900 GB przez rok została przedłużona.

W Orange masz nawet 9900 GB na rok

Były obawy, że oferta zniknie. Orange jednak uspokaja: z promocji na dodatkowe gigabajty będzie można skorzystać co najmniej do końca lutego 2026 roku. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebują ogromnych paczek danych w telefonie.

Zasady promocji się nie zmieniają. Po zakupie startera i aktywacji usługi "Bez limitu" za 35 zł, co miesiąc na konto wpada 800 GB z promocji oraz 25 GB z samej usługi. Daje to łącznie 825 GB miesięcznie. Nowe startery mają tę zaletę, że na większości z nich usługa "Bez limitu" na pierwszy miesiąc jest włączana automatycznie i to za darmo. Nie trzeba wysyłać żadnych SMS-ów ani niczego aktywować w aplikacji.

Jeśli wybierzesz starter z "0 zł" na froncie, otrzymasz włączoną automatycznie promocję "Bez limitu + 5 GB na 5 dni" w wersji jednorazowej. Możecie dzięki niej przetestować opcję bez limitu, co jednak nie blokuje samodzielnego wejścia do promocji Bez limitu za 0 zł + 9900 GB.

