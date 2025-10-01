Wiadomości

Szukajcie ich w sklepach. Nowe startery Orange to nadal mnóstwo GB

Orange odświeża swoją ofertę na kartę i wprowadza do sklepów nowe startery z "ludzką twarzą". Pomarańczowi przedłużają też promocję z mnóstwem gigabajtów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 PAŹ 2025
3
Jeśli w najbliższym czasie będziesz w kiosku lub sklepie, zwróć uwagę na startery Orange na kartę. Mają nowy, odświeżony wygląd, ale to, co najlepsze, kryje się w środku. Niektóre z nich na froncie mają bardzo ważną informację: promocja dająca łącznie 9900 GB przez rok została przedłużona.

W Orange masz nawet 9900 GB na rok

Były obawy, że oferta zniknie. Orange jednak uspokaja: z promocji na dodatkowe gigabajty będzie można skorzystać co najmniej do końca lutego 2026 roku. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebują ogromnych paczek danych w telefonie.

Advertisement

Zasady promocji się nie zmieniają. Po zakupie startera i aktywacji usługi "Bez limitu" za 35 zł, co miesiąc na konto wpada 800 GB z promocji oraz 25 GB z samej usługi. Daje to łącznie 825 GB miesięcznie. Nowe startery mają tę zaletę, że na większości z nich usługa "Bez limitu" na pierwszy miesiąc jest włączana automatycznie i to za darmo. Nie trzeba wysyłać żadnych SMS-ów ani niczego aktywować w aplikacji.

Jeśli wybierzesz starter z "0 zł" na froncie, otrzymasz włączoną automatycznie promocję "Bez limitu + 5 GB na 5 dni" w wersji jednorazowej. Możecie dzięki niej przetestować opcję bez limitu, co jednak nie blokuje samodzielnego wejścia do promocji Bez limitu za 0 zł + 9900 GB.

Nie zapomnij o prezencie z okazji środy

To nie koniec dobrych wiadomości na początek października. Z okazji Dnia Klienta i pierwszej środy miesiąca, Orange rozdaje też prezent. W aplikacji Mój Orange czeka na chętnych darmowy pakiet 30 GB ważny przez 15 dni. Wystarczy kilka kliknięć, by go aktywować i cieszyć się dodatkowym Internetem. Bonus dostępny jest dla wszystkich użytkowników pomarańczowej oferty na kartę.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
orange Orange na karte dodatkowe gigabajty 30 GB za darmo 9600 GB za darmo 9600 GB starter Orange 9900 gb na rok
Zródła zdjęć: Orange
Źródła tekstu: Orange