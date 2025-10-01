Między Allegro i InPost szorstko, ale klienci zyskują. Będzie taniej

To informacja, na którą czekało wielu Polaków. Od 1 listopada 2025 roku cena za najpopularniejszą formę dostawy na Allegro – Paczkomaty InPost – zostanie obniżona. Zarówno Allegro, jak i InPost, poinformowały o tym niemal jednocześnie, co tylko dodaje sprawie pikanterii.

Będzie taniej

Nowa, niższa cena za przesyłkę do Paczkomatu kupioną poza programem Smart! wyniesie 10,95 zł brutto. Do tej pory kosztowała 11,49 zł. Obniżka dotyczy zarówno głównej platformy Allegro, jak i Allegro Lokalnie. To niewielka, ale odczuwalna różnica, szczególnie przy mniejszych zakupach.

Oficjalnie obie firmy mówią o dopasowaniu się do rynku i zwiększeniu atrakcyjności ofert. Niższy koszt dostawy ma zachęcić do zakupów i poprawić sprzedaż. Jednak każdy, kto obserwuje polski rynek e-commerce, wie, że relacje między Allegro a InPostem od jakiegoś czasu są skomplikowane. To zacięta walka dwóch gigantów, w której Allegro rozwija własną sieć automatów One Box, a InPost broni swojej pozycji lidera.

Giganci walczą, a klienci zyskuje

Co ta zmiana oznacza dla kupujących? Przede wszystkim oszczędność. Jeśli kupujesz coś drobnego i nie łapiesz się na darmową dostawę w Smarcie, od teraz za paczkę zapłacisz mniej. Dla sprzedawców to także dobra wiadomość. Niższy próg cenowy dostawy może skłonić klientów do sfinalizowania transakcji, zamiast porzucania koszyka z powodu zbyt wysokich kosztów dodatkowych.

Warto jednak zaznaczyć, że obniżka dotyczy wyłącznie usługi Paczkomat. Ceny usług kurierskich InPost na Allegro na razie pozostają bez zmian. Sprzedający na Allegro mają czas do końca stycznia 2026 roku na aktualizację swoich cenników, aby klienci widzieli już nowe, niższe stawki.