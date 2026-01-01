T-Mobile sypie gigabajtami na nowy rok. Nawet 9999 GB

Wraz z nadejściem 2026 roku T-Mobile odświeża swoją najpopularniejszą promocję dla użytkowników na kartę. Akcja „Rok Internetu”, która w 2025 roku przyciągnęła uwagę klientów ogromnymi paczkami danych, doczekała się nowej edycji, startującej 1 stycznia 2026 roku. Zasady pozostają zbliżone do poprzednich, co oznacza, że aktywni użytkownicy taryfy GO! mogą liczyć na solidny zapas gigabajtów, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.

Nowa edycja promocji jest bezpośrednią kontynuacją oferty znanej z ostatnich miesięcy, ale z nowym okresem obowiązywania (do końca 2026 roku). Mechanizm pozostaje ten sam: bonusowe gigabajty przyznawane są w dwunastu miesięcznych pakietach po odnowieniu oferty cyklicznej. Wielkość paczki zależy od wybranego wariantu taryfy GO!:

2400 GB (12 x 200 GB) – dla użytkowników ofert GO! M oraz GO! M+UA,

(12 x 600 GB) – dla użytkowników oferty GO! L,

(12 x 600 GB) – dla użytkowników oferty GO! L, 9999 GB (12 x 833,25 GB) – dla użytkowników topowej oferty GO! XL.

Aby skorzystać z promocji, należy posiadać aktywną jedną z powyższych ofert cyklicznych oraz włączyć promocję „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile. Pierwszy pakiet trafia na konto od razu po aktywacji, a kolejne przyznawane są automatycznie przy odnawianiu oferty bazowej.

Ważność konta i haczyk w regulaminie

Co istotne, przyznanie pierwszego pakietu ustawia ważność całego bonusu na 365 dni. Jeśli w trakcie korzystania zmienimy ofertę na inną (np. z GO! M na GO! L), nie tracimy promocji – po prostu kolejne paczki będą przyznawane w nowej, wyższej wysokości.

Warto jednak zwrócić uwagę na punkt 1.6 nowego regulaminu. Mimo że w przeszłości pojawiały się sygnały o możliwym łagodzeniu polityki dotyczącej urządzeń, T-Mobile w edycji na 2026 rok stawia sprawę jasno: z bonusu nie można korzystać w routerach ani modemach. Karta SIM z aktywną promocją musi znajdować się w telefonie, smartfonie lub innym urządzeniu niebędącym routerem. Włożenie karty do routera spowoduje automatyczne zablokowanie transmisji danych z bonusu.