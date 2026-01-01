Wiadomości

Darmowe 200 GB od T-Mobile. Wystarczy kilka kliknięć

T-Mobile przygotował nową promocję dla użytkowników ofert na kartę. Operator rozdaje darmowe gigabajty oraz bonusowe środki na konto. Zasady są bardzo proste i każdy może z nich skorzystać.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:50
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Darmowe 200 GB od T-Mobile. Wystarczy kilka kliknięć

Co daje nowa promocja?

T-Mobile startuje z ciekawą akcją w taryfie GO!. Możesz dostać solidny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na krajową transmisję. Operator dorzuca do tego bonus w postaci 5 złotych na dowolne usługi telekomunikacyjne. To jednorazowa okazja dla użytkowników systemu T-Mobile na kartę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ważne, pakiet 200 GB jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Po tym terminie niewykorzystane gigabajty przepadają. Bonusowe środki i dane są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Twoimi głównymi oszczędnościami na koncie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 Military Edition 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-zielony
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 Military Edition 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-zielony
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Telefon MAXCOM Comfort MM835 4G Czarny
Telefon MAXCOM Comfort MM835 4G Czarny
0 zł
299.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.9 zł
Advertisement

Jak odebrać bonusy?

Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te prezenty? Najpierw musisz wyrazić komplet zgód marketingowych wymienionych w regulaminie. To cena za darmowy Internet i dodatkową kasę. Drugim warunkiem jest jednorazowe doładowanie konta kwotą minimum 5 zł.

Pamiętaj, że oferta jest dostępna tylko raz dla danego numeru. Jeśli już wcześniej brałeś udział w podobnej promocji za zgody, tym razem nie otrzymasz pakietu. Bonus i pakiet nie odnawiają się też automatycznie.

Szybka aktywacja kodem lub w aplikacji

Aktywacja jest banalnie prosta i masz na to kilka sposobów. Możesz wszystko wyklikać w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce ustawień profilu. Wolisz szybkie kody? Wpisz na klawiaturze *555*1# lub *150*160# i zatwierdź zieloną słuchawką.

Istnieje też opcja wysłania darmowego SMS-a o treści TAK pod numer 4388. Operator włączy bonusy najpóźniej w ciągu 24 godzin od spełnienia warunków. Dostaniesz wtedy potwierdzenie w wiadomości zwrotnej. Stan darmowych gigabajtów sprawdzisz w każdej chwili kodem *512*2*2#.

Dodatkowe szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji.

T Phone 3
9 opinii
T Phone 3

T Phone 3
9 opinii
Ekran 6.60" IPS LCD
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Zobacz: T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)

T Phone 3 Pro
12 opinii
T Phone 3 Pro

T Phone 3 Pro
12 opinii
Ekran 6.80" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: T Phone 3 Pro – test. 1449 zł za telefon, 1700 zł w gratisach

Image
telepolis
T-Mobile Mój T-Mobile T-Mobile na kartę zgody marketingowe dodatkowe gigabajty bonus za zgody marketingowe 200 GB za darmo 5 zł za darmo
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile