Darmowe 200 GB od T-Mobile. Wystarczy kilka kliknięć

Co daje nowa promocja?

T-Mobile startuje z ciekawą akcją w taryfie GO!. Możesz dostać solidny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na krajową transmisję. Operator dorzuca do tego bonus w postaci 5 złotych na dowolne usługi telekomunikacyjne. To jednorazowa okazja dla użytkowników systemu T-Mobile na kartę.

Co ważne, pakiet 200 GB jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Po tym terminie niewykorzystane gigabajty przepadają. Bonusowe środki i dane są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Twoimi głównymi oszczędnościami na koncie.

Jak odebrać bonusy?

Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te prezenty? Najpierw musisz wyrazić komplet zgód marketingowych wymienionych w regulaminie. To cena za darmowy Internet i dodatkową kasę. Drugim warunkiem jest jednorazowe doładowanie konta kwotą minimum 5 zł.

Pamiętaj, że oferta jest dostępna tylko raz dla danego numeru. Jeśli już wcześniej brałeś udział w podobnej promocji za zgody, tym razem nie otrzymasz pakietu. Bonus i pakiet nie odnawiają się też automatycznie.

Szybka aktywacja kodem lub w aplikacji

Aktywacja jest banalnie prosta i masz na to kilka sposobów. Możesz wszystko wyklikać w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce ustawień profilu. Wolisz szybkie kody? Wpisz na klawiaturze *555*1# lub *150*160# i zatwierdź zieloną słuchawką.

Istnieje też opcja wysłania darmowego SMS-a o treści TAK pod numer 4388. Operator włączy bonusy najpóźniej w ciągu 24 godzin od spełnienia warunków. Dostaniesz wtedy potwierdzenie w wiadomości zwrotnej. Stan darmowych gigabajtów sprawdzisz w każdej chwili kodem *512*2*2#.

Dodatkowe szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji.

