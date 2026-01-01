Wiadomości

23-letni Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Okęcie. Miał zakazany sprzęt

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia policja zatrzymała na warszawskim lotnisku Okęcie 23-latka z Ukrainy. Ten miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:26
0
23-letni mężczyzna z Ukrainy został zatrzymany przez policję 26 grudnia na warszawskim lotnisku Okęcie. Illia S., bo tak się nazywa, zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, bo godzinami siedział w jednym z lokali gastronomicznych. Kontrola wykazała, że miał przy sobie zakazany sprzęt.

Ukrainiec zagłuszał fale radiowe

Mężczyzna miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, które działają w paśmie częstotliwości zarezerwowanej dla łączności i nawigacji lotniczej. W związku z tym przedstawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

Podejrzany ma 23 lata i deklaruje, że na stałe mieszka w Kanadzie. Nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia, które na wstępnym etapie śledztwa nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

przekazał prok. Piotr Skiba, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wobec 23-latka zastosowano tymczasowe aresztowanie. Służby sprawdzają, czy już wcześniej przebywał on w hali odpraw na lotnisku Okęcie. Kontrolowane są też urządzenia, które miał przy sobie, czyli zagłuszarka, telefon oraz laptop. Nie wiadomo, co nim kierowało.

telepolis
Lotnisko Chopina okęcie warszawa zakłócacz fal radiowych
Zródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Rzeczpospolita