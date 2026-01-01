23-letni Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Okęcie. Miał zakazany sprzęt
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia policja zatrzymała na warszawskim lotnisku Okęcie 23-latka z Ukrainy. Ten miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych.
23-letni mężczyzna z Ukrainy został zatrzymany przez policję 26 grudnia na warszawskim lotnisku Okęcie. Illia S., bo tak się nazywa, zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, bo godzinami siedział w jednym z lokali gastronomicznych. Kontrola wykazała, że miał przy sobie zakazany sprzęt.
Ukrainiec zagłuszał fale radiowe
Mężczyzna miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, które działają w paśmie częstotliwości zarezerwowanej dla łączności i nawigacji lotniczej. W związku z tym przedstawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego.
Podejrzany ma 23 lata i deklaruje, że na stałe mieszka w Kanadzie. Nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia, które na wstępnym etapie śledztwa nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Wobec 23-latka zastosowano tymczasowe aresztowanie. Służby sprawdzają, czy już wcześniej przebywał on w hali odpraw na lotnisku Okęcie. Kontrolowane są też urządzenia, które miał przy sobie, czyli zagłuszarka, telefon oraz laptop. Nie wiadomo, co nim kierowało.