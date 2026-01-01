23-letni Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Okęcie. Miał zakazany sprzęt

23-letni mężczyzna z Ukrainy został zatrzymany przez policję 26 grudnia na warszawskim lotnisku Okęcie. Illia S., bo tak się nazywa, zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, bo godzinami siedział w jednym z lokali gastronomicznych. Kontrola wykazała, że miał przy sobie zakazany sprzęt.

Ukrainiec zagłuszał fale radiowe

Mężczyzna miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, które działają w paśmie częstotliwości zarezerwowanej dla łączności i nawigacji lotniczej. W związku z tym przedstawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

Podejrzany ma 23 lata i deklaruje, że na stałe mieszka w Kanadzie. Nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia, które na wstępnym etapie śledztwa nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. przekazał prok. Piotr Skiba, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.