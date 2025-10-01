Orange daje darmowe 30 GB. To nowy prezent dla karciarzy

Jesień? Maje it Giga! Takim hasłem Orange zachęca do nowej promocji „Darmowe 30 GB”, czyli październikowego prezentu dla klientów na kartę. Z okazji można skorzystać od dziś aż do końca miesiąca, czyli do 31 października 2025 roku.

Jak odebrać 30 GB w Orange?

Oferta skierowana jest do klientów pomarańczowej sieci korzystających z taryf Orange Free na kartę oraz Zawsze Bez Limitu. Dzięki nowej akcji mogą oni aktywować darmowy pakiet 30 GB na 15 dni. Aktywacja promocji możliwa przez aplikację Mój Orange lub stronę orange.pl w zakładkach „Dla Ciebie” lub „Pakiety i Usługi”. Koszt aktywacji usługi wynosi 0 zł.

Promocję można wykorzystać tylko raz na konkretny numer telefonu, a jej włączenie nastąpi w ciągu 24 godzin od aktywacji w aplikacji. Po aktywacji pakiet jest ważny przez 15 dni do godziny 23:59:59. Warunkiem skorzystania z promocji jest pozostawanie numeru klienta w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Stan wykorzystania darmowych środków można sprawdzić w aplikacji Mój Orange.

Jak podkreśla Orange, promocyjne 30 GB łączy się z darmowymi gigabajtami po doładowaniu online. Oznacza to, że gigabajty z dzisiejszej promocji dodawane są do salda bonusu internetowego za doładowania przez internet, dzięki czemu otrzymana paczka ma termin ważności nie 15 dni, a taki, jak cały bonus za zasilenie online. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zgromadził wcześniej GB lub ich okres wygasa lada dzień, obowiązuje zasada 15 dni.