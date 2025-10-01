Orange Światłowód ponad 100 razy szybszy. Mija 10 lat
Orange podsumowywał 10 lat swojego światłowodu. Przez ten czas maksymalna oferowana prędkość zwiększyła się ponad stukrotnie. Z pomarańczowej sieci optycznej korzysta ponad 1,6 mln klientów.
Mija 10 lat, od kiedy Orange zaoferował pierwszą, komercyjną, ogólnopolską usługę internetu na światłowodzie podłączonym bezpośrednio do domu lub mieszkania. Był on dostępny w 16 miastach w kraju, a najwyższa opcja prędkości wynosiła 600 Mb/s. Dziś Orange Światłowód w najwyższej ofercie zapewnia przepustowość na poziomie 8 Gb/s. Usługa ma już ponad 1,6 mln klientów i dociera do 9,5 mln domów, mieszkań i firm w kraju.
W 2019 roku, czyli 4 lata od ogłoszenia pierwszej komercyjnej oferty, liczba klientów światłowodu Orange wzrosła do 500 tys., a w niewiele ponad 2 lata później podwoiła się sięgając miliona. Jak wylicza Orange, w niecałe 3 lata od pierwszej oferty światłowód przyspieszył do 1 Gb/s, a dziś, dzięki technologii XGSPON, klienci Orange mogą w domu czy w firmie korzystać z prędkości nawet do 8 Gb/s. Ta opcja dla najbardziej wymagających użytkowników od początku listopada będzie już dostępna dla ponad 2,5 mln gospodarstw domowych w 50 miastach.
Dziś już ponad 85% nowych klientów kupujących Orange Światłowód wybiera opcję prędkości co najmniej do 600 Mb/s lub szybszą (do 900 Mb/s, do 1 Gb/s, do 2 Gb/s i do 8 Gb/s).
Operator przekonuje, że potwierdzeniem najwyższych parametrów Orange Światłowodu są niezależne pomiary prędkości. Powołuje się przy tym na ranking SpeedTest.pl, z którego wynika, że dostarcza najszybszy internet światłowodowy FTTH w Polsce, nieprzerwanie od stycznia 2023 r.
Średnio klient światłowodu przesyła dziś blisko 4 razy więcej danych niż 10 lat temu, czyli około 350-400 GB miesięcznie. Łącznie klienci Orange za pomocą światłowodu przesyłają aż 600 000 TB danych miesięcznie.
Orange inwestował w światłowód
W czasie najbardziej intensywnego rozwoju sieci światłowodowej, czyli w latach 2015-2021, Orange zainwestował w światłowody łącznie niemal 4 mld złotych, podłączając w tym czasie do światłowodu ponad 4 mln gospodarstw domowych. Oprócz inwestycji z własnych środków Orange Polska od lat uczestniczy w publicznych programach budowy infrastruktury szerokopasmowej na terenach tzw. białych plam, z wykorzystaniem środków unijnych (KPO, FERC, a wcześniej POPC).
W ostatnich latach firma rozwija dostęp do usługi Orange Światłowód głównie poprzez współpracę z operatorami hurtowymi. Najważniejszym jest Światłowód Inwestycje, w którym Orange ma 50% udziałów. Na koniec tego roku zasięg sieci światłowodowej S-I sięgnie już 2,4 mln gospodarstw domowych, a do końca 2032 roku podłączy kolejnych 700 tysięcy. To istotny wkład w rozwój infrastruktury światłowodowej, z której korzysta wiele operatorów, oferując dzięki niej usługi swoim klientom.