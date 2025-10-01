Wiadomości

Imgur odciął od siebie cały kraj. I mówimy tu o zachodniej europie

Imgur to niezwykle użyteczna usługa. Pozwala ona na wrzucenie obrazka i wygenerowanie do niego linku, co jest bardzo użyteczne przy dzieleniu się niektórymi treściami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 01 PAŹ 2025
0
Wśród takich obrazków mogą znaleźć się także memy. W tym te niepoprawne politycznie lub krytykujące działania rządu. Można by więc uznać, że tylko kraje opanowane przez autorytarne rządy, które nie uznają wolności, słowa mogłyby mieć coś przeciwko tej usłudze, lub prowadzenie jej w takim państwie stanowiłoby problem dla jej twórców. Sęk w tym, że usługa opuszcza Wielką Brytanię. 

Imgur opuszcza Wielką Brytanię

Decyzja ta zapadła po tym, jak brytyjski organ nadzorujący ochronę danych ostrzegł, że może nałożyć karę pieniężną na spółkę macierzystą MediaLab. Oczywiście za przetrzymywanie na serwerach niewłaściwych treści. Wedle brytyjskiego prawa Imgur powinien je cenzurować. W odpowiedzi na to serwis postanowił całkowicie się wycofać z brytyjskiego rynku.

Serwis wydał także w tej sprawie stosowny komunikat:

Od 30 września 2025 r. dostęp do serwisu Imgur z Wielkiej Brytanii nie będzie już możliwy. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii nie będą mogli się logować, przeglądać treści ani przesyłać zdjęć. Treści Imgur osadzone na stronach zewnętrznych nie będą wyświetlane użytkownikom z Wielkiej Brytanii.

Porzucenie całego kraju wydaje się być naprawdę drastycznym krokiem. Jednak w obecnej sytuacji prowadzenie tego typu działalności na terenie Wielkiej Brytanii przestało po prostu być możliwe. 

 

Zródła zdjęć: DennisF / Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer