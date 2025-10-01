Sprzęt

55-calowy telewizor QLED w świetnej cenie. Nic tylko brać

Jeszcze nie tak dawno temu porządny telewizor to był także porządny cios dla portfela. To jednak uległo zmianie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:34
Dziś świetny telewizor z matrycą QLED i dużą przekątną można kupić w okolicach 2000 zł. Dodatkowo dochodzą do tego promocje takie jak ta. Dzięki niej taki ekran może być Wasz jeszcze taniej. Mowa tu o 55-calowym telewizorze QLED od Xiaomi, którego możecie kupić za jedyne 1690 zł.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 (L55MB-APEU) Tani, 55-calowy QLED

Xiaomi TV A Pro 55 2026 (L55MB-APEU)

Jak sama nazwa wskazuje, jest to model przeznaczony na 2026 rok, co jednak nie przeszkadza mu być już teraz dostępnym w sklepach. Mówimy tu o b, który dzięki matrycy QLED jest w stanie wyświetlić naprawdę piękne i żywe kolory. Mowa tu o 94% pokrcyiu palety DCI-P3. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR10+. Całością natomiast zarządza Google TV. 

Xiaomi TV A Pro 55 2026 (L55MB-APEU) Tani, 55-calowy QLED

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

