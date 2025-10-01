Spółka Orange przejęta przez Finów. Co z klientami?

Zmiana marki to efekt finalizacji transakcji, w ramach której pochodząca z Finlandii firma Fortum przejęła Orange Energia. Wielkość umowy to 28 mln euro, czyli ok. 120 mln zł. Klienci, korzystający z energetycznej spółki Orange, nie powinni być zaskoczeni – pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się już w kwietniu, a od września Orange informował ich o tym mejlowo. Teraz zapowiedzi wchodzą w życie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podkreśla operator, klienci Orange Energia mają zagwarantowaną ciągłość świadczenia usług. Wszystkie dotychczasowe warunki umów dotyczące usług energetycznych i fotowoltaicznych pozostają bez zmian.

Orange przekonuje, że połączenie sił pozwoli na dostęp do konkurencyjnych ofert dopasowanych do potrzeb klientów. W ramach długoterminowej współpracy pomiędzy firmami oferta Fortum będzie dostępna we wszystkich salonach Orange Polska co najmniej do końca 2028 roku.

Niezmienione pozostają: numer infolinii dla klientów indywidualnych 801 111 333 i biznesowych 801 177 777 oraz numery rachunków bankowych. Zmienia się jedynie identyfikacja wizualna oraz adresy stron internetowych, w tym elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Czym jest Fortum?

Fortum to fińskie, państwowe przedsiębiorstwo energetyczne i jeden z największych sprzedawców energii w regionie nordyckim, obsługujący ponad 2 miliony klientów. Jest również jednym z najczystszych producentów energii w Europie – prawie 99% energii wytwarza ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach jądrowych. W Polsce Fortum działa od 2003 roku. Orange Energia, z ponad 130 000 klientami, stanie się częścią obszaru Consumer Solutions odpowiedzialnego za dostarczanie rozwiązań energetycznych w krajach nordyckich, Polsce i Hiszpanii.