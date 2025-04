Spółka Orange przechodzi w ręce Finów. Co z klientami?

Orange Polska ogłosił dziś swoje plany dotyczące spółki Orange Energia, niezależnego sprzedawcy energii w Polsce, w dużej części dostarczającego ją ze źródeł odnawialnych. Spółka należy w 100% do grupy Orange, a jej nowym nabywcą ma być firma Fortum. Wielkość transakcji to 28 mln euro, czyli ok. 120 mln zł. Transakcja wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pomarańczowy operator tłumaczy, że sprzedaż wpisuje się w strategię Orange Polska, która zakłada koncentrowanie się na dostarczaniu usług telekomunikacyjnych i rozwiązań cyfrowych.

Fortum to największy dostawca energii w regionie nordyckim, obsługujący ponad 2 mln klientów. To także jeden z najczystszych producentów energii w Europie - 99% pochodzi ze źródeł odnawialnych oraz elektrowni jądrowych. W Polsce Fortum jest obecny od 2003 roku. Centrala firmy znajduje się w fińskim Espoo.

Jak podaje Orange, w momencie zamknięcia transakcji, co ma nastąpić w 3 kwartale 2025 roku, nastąpi płatność w wysokości ok. 90 mln zł. Pozostała część płatności będzie realizowana do początku 2029 roku.

Jedynym przedmiotem działalności Orange Energia jest odsprzedaż energii elektrycznej. Orange Polska prowadził tę działalność od 2015 roku, zatrudniając obecnie 70 pracowników. W 2024 r. Orange Energia sprzedało około 495 GWh energii, notując stratę EBITDA w wysokości około 22 mln zł.