Szybko, zdrowo i smacznie. Tak działa Air Fryer, a dziś jest w świetnej cenie

Szybko, zdrowo i smacznie… często trzeba wybrać jedno, lub dwa, jeśli chcemy zjeść coś przyjemnego na ciepło. Pieczenie trwa długo, wymaga oleju i nagrzania piekarnika. Podobnie jak smażenie. Jest więc smacznie, ale o zdrowo i szybko można zapomnieć. Chyba że użyjemy Air Fryera. A tak się składa, że model Tefal Easy Fry Silence Vision XL EY5568 jest obecnie w promocji i może być Wasz za jedyne 429 zł.

Tefal Easy Fry Silence Vision XL EY5568

Jest to 1670-watowa konstrukcja z 5 litrową misą. Czy to dużo? Jeśli macie 5-litrowy garnek w domu, to możecie sami sprawdzić, czy taki rozmiar Wam wystarczy. Oferuje on zakres temperatur od 40 do 220 stopni Celsjusza, co daje mu szeroki zakres możliwości jeśli chodzi o przygotowywanie potraw.

Dołączona aplikacja mobilna zawiera tysiące przepisów przemyślanych pod kątem AirFryera. Natomiast sama obróbka cieplna sprawia, że jedzenie ma chrupiącą skórkę z zachowaniem soczystego środka. A wszystko to dzięki urządzeniu za jedyne 429 zł.