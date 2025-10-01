Samsung Galaxy S26 Ultra małpuje od Apple. I robi to bardzo źle

Najpierw Apple przy premierze iPhone 15 Pro przekonywało o wyższości tego materiału nad aluminium i okazało się, że ma rację. Teraz zaś powróciło znów do tańszego, za to o wiele gorszego rozwiązania. I wbrew pozorom ma to sens z powodu wysokiej ceny tytanu, oraz problemów z jego łańcuchem dostaw. I oczywiście: od zachowania tytanowych obudów Apple by nie zbiedniało. Jednak z aluminium może zarobić jeszcze więcej.

Samsung idzie drogą Apple

Problem w tym, że inni producenci naśladują amerykańskiego giganta. I tak jak donosi Fudzilla, Samsung również postanowił powrócić do aluminium w przypadku Galaxy S26 Ultra. I chociaż Koreańczycy nie inspirują się Apple w takim samym stopniu, jak robi to Xiaomi, to widać, która firma nadaje kierunek branży, a która powtarza za nią kroki.