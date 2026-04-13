Orange wyciąga wtyczkę. Te usługi znikną na zawsze

Orange Polska ogłosił zakończenie wsparcia dla dwóch popularnych usług. Zmiany wejdą w życie w przyszłym miesiącu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:57
Orange wyciąga wtyczkę. Te usługi znikną na zawsze

Koniec darmowych gigabajtów na wideo i muzykę

Pomarańczowy operator oficjalnie poinformował o wyłączeniu usług Music Pass oraz Video Pass. Zmiany zaczną obowiązywać od 21 maja 2026 roku. Do tego czasu klienci mogą jeszcze normalnie korzystać z obu pakietów, ale po tej dacie aktywne usługi zostaną wyłączone przez system. Nikt nie będzie mógł ich ponownie uruchomić ani dokupić.

Music Pass i Video Pass pozwalały na korzystanie z wybranych aplikacji bez zużywania paczki danych z abonamentu. Użytkownicy mogli godzinami oglądać filmy na Netflixie czy słuchać muzyki w Spotify bez obaw o limit gigabajtów. To rozwiązanie cieszyło się dużą popularnością wśród osób intensywnie korzystających z multimediów. Teraz ten model zostaje całkowicie wycofany z oferty.

Orange wdraża decyzję UKE

Główną przyczyną decyzji podjętej przez Orange jest zalecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Regulator zobowiązał operatorów do aktualizacji dokumentów abonenckich i regulaminów. Problem dotyczy modelu zero rating. Polega on na tym, że transfer danych z wybranych aplikacji nie pomniejsza głównego pakietu internetowego.

Według unijnych i krajowych wytycznych, takie działanie narusza zasadę neutralności sieci. Wszystkie dane przesyłane przez Internet powinny być traktowane przez operatorów w ten sam sposób. Faworyzowanie wybranych platform muzycznych lub filmowych jest uznawane za praktykę ograniczającą wolny rynek. Orange dostosowuje się więc do odgórnych nakazów administracyjnych.

Możesz rozwiązać umowę

Zmiana wejdzie w życie automatycznie we wskazanym terminie. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, jeśli zgadzają się na usunięcie tych usług.

Jeśli nie akceptują Państwo usunięcia Music Pass i Video Pass z cenników, to do 20.05.2026 r. włącznie mogą Państwo rozwiązać umowę, której ta zmiana dotyczy.

informuje Orange w komunikacie

Orange wyjaśnia, że w przypadku umów na czas nieokreślony może zmienić warunki umowne. Dzieje się tak, gdy do zmiany uprawnia operatora zalecenie lub rozstrzygnięcie organu administracji krajowej lub międzynarodowej. Zmiana jest wprowadzana wyłącznie w granicach takiego uprawnienia. W tym przypadku podstawą jest wspomniane zalecenie Prezesa UKE.

Źródła tekstu: Orange