Orange wyciąga wtyczkę. Tej zmiany nikt się nie spodziewał

Pomarańczowy operator rozesłał użytkownikom Orange Flex informację o zakończeniu działania Sklepu Flex. To wbudowana w aplikację platforma do kupowania smartfonów i gadżetów (patrz ). Z treści e-maila wynika, że sklep zostanie całkowicie zamknięty 31 lipca 2025 roku. Oznacza to, że ostatnia szansa na zakupy będzie dzień wcześniej, 30 lipca. Decyzja jest o tyle ciekawa, że możliwość łatwego kupna sprzętu była jednym z filarów oferty Flex.