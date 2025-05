Orange Flex ma 6 lat. To okazja na codzienne prezenty w aplikacji

Urodzinowy tydzień niespodzianek w Klubie Flex

Od dziś, 5 maja, aż do soboty, 10 maja 2025 roku, w aplikacji Orange Flex czekać będzie specjalna urodzinowa akcja. Każdego dnia w Klubie Flex znajdzie się nowy kafelek, a pod nim – kolejny z sześciu przygotowanych prezentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Start z literaturą: Bookbeat na 75 dni za darmo

Orange zaczyna z przytupem. Już dziś (5 maja) na użytkowników Flexa czeka pierwszy prezent w postaci oferty Bookbeat. Zarówno nowi, jak i powracający użytkownicy mogą zgarnąć 75 dni darmowego dostępu do tysięcy audiobooków i ebooków. Może to być idealna okazja, by nadrobić czytelnicze zaległości lub odkryć nowe pasje.

Co dalej? Codziennie nowa niespodzianka

A co kryje się pod kolejnymi kafelkami? Tego dowiemy się w następnych dniach – twórcy Orange Flex trzymają szczegóły w tajemnicy, aby podgrzać atmosferę. Warto zaglądać do aplikacji codziennie, aby nie przegapić żadnej z urodzinowych okazji. Wszystkie promocje będą dostępne wyłącznie w Klubie Flex. Jeśli ktoś jeszcze do niego nie dołączył, warto to nadrobić.

Dodatkowe informacje o promocji urodzinowej Orange Flex można znaleźć w regulaminie.

Flex rośnie w siłę: tysiące użytkowników oraz innowacje

Przez te sześć lat Orange Flex zdobył zaufanie 430 tysięcy użytkowników. To dowód na to, że elastyczność i wygoda zarządzania usługami przez aplikację trafiają w potrzeby Polaków. Co ciekawe, aż 44% Flexowiczów postawiło na nowoczesność, wybierając wirtualną kartę eSIM, którą można aktywować cyfrowo w smartfonie bez konieczności wkładania fizycznej karty SIM.

Flex nieustannie się rozwija – w ostatnim roku oferta wzbogaciła się między innymi o nowe Plany z jeszcze większymi paczkami GB, a stałym benefitem, dostępnym co miesiąc w Klubie Flex, jest popularna promocja na bilety do Cinema City za 10 zł.