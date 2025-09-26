Jest nowy prezes UKE. Opozycja: to cenzor

Kandydat na prezesa UKE został wyłoniony w drodze otwartego naboru, a na stanowisko aplikowało 10 osób. Na ostatnim etapie, zgodnie z przepisami, komisja rekrutacyjna wskazała premierowi dwóch kandydatów, spośród których Donald Tusk wybrał Kunę. Kandydat na Prezesa UKE został również pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jednak w kręgach opozycyjnych przeważa bardziej krytyczne spojrzenie.

W Sejmie głosy oddało 410 posłów – na kandydaturę Przemysława Kuny padło 219 głosów, o 10 więcej niż wynosiła bezwzględna większość, przeciwko niej było 191. Opozycyjni krytycy kandydata określali go jako cenzora – to efekt ostatnich kontrowersji wokół rządowych planów zaostrzenia zasad zamieszczania treści w mediach społecznościowych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokument ma zapewnić stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić skuteczniejszą walkę z nielegalnymi treściami, lepszą ochronę użytkowników platform internetowych oraz wzmocnienie nadzoru nad nimi. Krytycy przekonują jednak, że popierana przez NASK i osobiście Przemysława Kunę ustawa doprowadzi do wprowadzenia cenzury, pozwalając na natychmiastowe blokowanie treści w sieci, o czym ma decydować NASK, a nie sądy.

Strona rządowa odpierała te ataki, podkreślając, że Kuna jest wysokiej klasy ekspertem.

Kim jest nowy prezes UKE?

Przemysław Kuna posiada ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinach teleinformatyki, w tym cyberbezpieczeństwa. Pełnił kluczowe funkcje w administracji rządowej, samorządach gospodarczych oraz spółkach telekomunikacyjnych. Od 2024 r. był zastępcą dyrektora NASK PIB ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zapewniającej bezpieczny dostęp do internetu wraz z usługami towarzyszącymi w ponad 20 tys. szkół w całej Polsce.