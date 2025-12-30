Wiadomości

Grupa Polsat Plus z nowymi władzami. Eksperci i rodzina przejmują stery

Grupa Polsat Plus przeprowadziła wczoraj istotne zmiany w swoich organach nadzorczych i zarządczych. Ich celem jest wzmocnienie nadzoru właścicielskiego oraz podniesienie skuteczności zarządzania. To ważny krok, który wyznacza kierunek dalszego rozwoju całej organizacji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Grupa Polsat Plus z nowymi władzami. Eksperci i rodzina przejmują stery

Technologiczny zwrot i wsparcie z Google

Grupa chce na nowo stać się czempionem polskiej gospodarki i szybko wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Aby to osiągnąć, do Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu dołączyła Marta Poślad. Jest ona ekspertką od transformacji cyfrowej i od 14 lat pracuje w firmie Google. Jej doświadczenie z rynku amerykańskiego ma pomóc w nadzorze nad zmianami technologicznymi w Grupie Polsat Plus.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zobacz: Grupa Polsat Plus zmienia władze. Oto nowy skład Rady Nadzorczej

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Czarny
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Czarny
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Military Edition Zielony
Telefon MYPHONE Hammer 6 LTE Military Edition Zielony
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO)
-400.99 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Kolejnym ważnym wzmocnieniem jest Piotr Muszyński. To uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. Muszyński zasiądzie w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu oraz Netii. Będzie on wspierał rozwój Grupy swoją wiedzą z zakresu telekomunikacji.

Nowy podział ról w zarządach spółek

Władze stawiają na mocną obecność właścicieli w strukturach firmy. Aleksandra Żak, Tobias Solorz oraz Piotr Żak zostali wiceprzewodniczącymi rad nadzorczych kluczowych spółek. Piotr Żak łączy te obowiązki z funkcją Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu oraz Telewizji Polsat. W organach nadzorczych zasiądą także Jarosław Grzesiak i Tomasz Szeląg.

Zmiany nastąpiły również na stanowiskach prezesów poszczególnych operatorów. Maciej Stec został Prezesem Zarządu Polkomtelu. Andrzej Abramczuk pozostaje Prezesem Netii, ale wszedł też do zarządu Cyfrowego Polsatu i został wiceprezesem Polkomtelu. Do zarządu Cyfrowego Polsatu dołączył również Bartłomiej Drywa, który od lat odpowiada za relacje inwestorskie i ESG.

Pożegnanie z wieloletnimi liderami

Przeprowadzone zmiany oznaczają zakończenie misji dla kilku kluczowych postaci. Z rad nadzorczych odchodzi Józef Birka, który pozostanie w Grupie w roli doradcy. Podobną decyzję podjęła Nina Terentiew, która kończy pracę w radzie Telewizji Polsat. Z organami nadzorczymi żegnają się także Aleksander Myszka oraz Wojciech Pytel.

Swoje funkcje w zarządach złożyli Wiesław Walendziak oraz Michał Sobolewski. Walendziak odpowiadał dotychczas za obszar informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. Nadzór nad tym działem przejął bezpośrednio prezes Piotr Żak. Grupa podziękowała wszystkim odchodzącym osobom za ich wieloletni wkład w budowę historii organizacji.

Skład Rad Nadzorczych i Zarządów Grupy Polsat Plus

1. Cyfrowy Polsat:

  • Rada Nadzorcza:
    • Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
    • Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
    • Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
    • Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Marta Poślad, Piotr Muszyński,
    • niezależni członkowie RN: Alojzy Nowak, Marek Grzybowski.
  • Zarząd:
    • Piotr Żak – Prezes Zarządu,
    • Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu,
    • Członkowie Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Jacek Felczykowski, Bartłomiej Drywa, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz, Andrzej Abramczuk.

2. Telewizja Polsat:

  • Rada Nadzorcza:
    • Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
    • Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
    • Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
    • Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Stanisław Janowski.
  • Zarząd:
    • Piotr Żak – Prezes Zarządu,
    • Członkowie Zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka.

3. Polkomtel:

  • Rada Nadzorcza:
    • Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
    • Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
    • Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
    • Piotr Żak – Wiceprzewodniczący RN,
    • Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Muszyński.
  • Zarząd:
    • Maciej Stec – Prezes Zarządu,
    • Wiceprezesi Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Andrzej Abramczuk, Aneta Jaskólska, Jacek Felczykowski.

4. Netia:

  • Rada Nadzorcza:
    • Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
    • Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
    • Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
    • Piotr Żak – Wiceprzewodniczący RN,
    • Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Muszyński.
  • Zarząd:
    • Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu,
    • Członkowie Zarządu: Tomasz Dakowski, Krzysztof Adaszewski.
Image
telepolis
netia Cyfrowy Polsat polkomtel Grupa Polsat Plus Grupa Polsat Plus zmiany w zarządzie Grupa Polsat Plus zmiany
Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus