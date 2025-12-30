Grupa Polsat Plus z nowymi władzami. Eksperci i rodzina przejmują stery
Grupa Polsat Plus przeprowadziła wczoraj istotne zmiany w swoich organach nadzorczych i zarządczych. Ich celem jest wzmocnienie nadzoru właścicielskiego oraz podniesienie skuteczności zarządzania. To ważny krok, który wyznacza kierunek dalszego rozwoju całej organizacji.
Technologiczny zwrot i wsparcie z Google
Grupa chce na nowo stać się czempionem polskiej gospodarki i szybko wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Aby to osiągnąć, do Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu dołączyła Marta Poślad. Jest ona ekspertką od transformacji cyfrowej i od 14 lat pracuje w firmie Google. Jej doświadczenie z rynku amerykańskiego ma pomóc w nadzorze nad zmianami technologicznymi w Grupie Polsat Plus.
Kolejnym ważnym wzmocnieniem jest Piotr Muszyński. To uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. Muszyński zasiądzie w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu oraz Netii. Będzie on wspierał rozwój Grupy swoją wiedzą z zakresu telekomunikacji.
Nowy podział ról w zarządach spółek
Władze stawiają na mocną obecność właścicieli w strukturach firmy. Aleksandra Żak, Tobias Solorz oraz Piotr Żak zostali wiceprzewodniczącymi rad nadzorczych kluczowych spółek. Piotr Żak łączy te obowiązki z funkcją Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu oraz Telewizji Polsat. W organach nadzorczych zasiądą także Jarosław Grzesiak i Tomasz Szeląg.
Zmiany nastąpiły również na stanowiskach prezesów poszczególnych operatorów. Maciej Stec został Prezesem Zarządu Polkomtelu. Andrzej Abramczuk pozostaje Prezesem Netii, ale wszedł też do zarządu Cyfrowego Polsatu i został wiceprezesem Polkomtelu. Do zarządu Cyfrowego Polsatu dołączył również Bartłomiej Drywa, który od lat odpowiada za relacje inwestorskie i ESG.
Pożegnanie z wieloletnimi liderami
Przeprowadzone zmiany oznaczają zakończenie misji dla kilku kluczowych postaci. Z rad nadzorczych odchodzi Józef Birka, który pozostanie w Grupie w roli doradcy. Podobną decyzję podjęła Nina Terentiew, która kończy pracę w radzie Telewizji Polsat. Z organami nadzorczymi żegnają się także Aleksander Myszka oraz Wojciech Pytel.
Swoje funkcje w zarządach złożyli Wiesław Walendziak oraz Michał Sobolewski. Walendziak odpowiadał dotychczas za obszar informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. Nadzór nad tym działem przejął bezpośrednio prezes Piotr Żak. Grupa podziękowała wszystkim odchodzącym osobom za ich wieloletni wkład w budowę historii organizacji.
Skład Rad Nadzorczych i Zarządów Grupy Polsat Plus
1. Cyfrowy Polsat:
- Rada Nadzorcza:
- Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
- Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
- Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
- Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Marta Poślad, Piotr Muszyński,
- niezależni członkowie RN: Alojzy Nowak, Marek Grzybowski.
- Zarząd:
- Piotr Żak – Prezes Zarządu,
- Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu,
- Członkowie Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Jacek Felczykowski, Bartłomiej Drywa, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz, Andrzej Abramczuk.
2. Telewizja Polsat:
- Rada Nadzorcza:
- Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
- Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
- Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
- Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Stanisław Janowski.
- Zarząd:
- Piotr Żak – Prezes Zarządu,
- Członkowie Zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka.
3. Polkomtel:
- Rada Nadzorcza:
- Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
- Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
- Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
- Piotr Żak – Wiceprzewodniczący RN,
- Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Muszyński.
- Zarząd:
- Maciej Stec – Prezes Zarządu,
- Wiceprezesi Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Andrzej Abramczuk, Aneta Jaskólska, Jacek Felczykowski.
4. Netia:
- Rada Nadzorcza:
- Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN,
- Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN,
- Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN,
- Piotr Żak – Wiceprzewodniczący RN,
- Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Muszyński.
- Zarząd:
- Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu,
- Członkowie Zarządu: Tomasz Dakowski, Krzysztof Adaszewski.