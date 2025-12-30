Grupa Polsat Plus z nowymi władzami. Eksperci i rodzina przejmują stery

Technologiczny zwrot i wsparcie z Google

Grupa chce na nowo stać się czempionem polskiej gospodarki i szybko wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Aby to osiągnąć, do Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu dołączyła Marta Poślad. Jest ona ekspertką od transformacji cyfrowej i od 14 lat pracuje w firmie Google. Jej doświadczenie z rynku amerykańskiego ma pomóc w nadzorze nad zmianami technologicznymi w Grupie Polsat Plus.

Kolejnym ważnym wzmocnieniem jest Piotr Muszyński. To uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. Muszyński zasiądzie w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu oraz Netii. Będzie on wspierał rozwój Grupy swoją wiedzą z zakresu telekomunikacji.

Nowy podział ról w zarządach spółek

Władze stawiają na mocną obecność właścicieli w strukturach firmy. Aleksandra Żak, Tobias Solorz oraz Piotr Żak zostali wiceprzewodniczącymi rad nadzorczych kluczowych spółek. Piotr Żak łączy te obowiązki z funkcją Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu oraz Telewizji Polsat. W organach nadzorczych zasiądą także Jarosław Grzesiak i Tomasz Szeląg.

Zmiany nastąpiły również na stanowiskach prezesów poszczególnych operatorów. Maciej Stec został Prezesem Zarządu Polkomtelu. Andrzej Abramczuk pozostaje Prezesem Netii, ale wszedł też do zarządu Cyfrowego Polsatu i został wiceprezesem Polkomtelu. Do zarządu Cyfrowego Polsatu dołączył również Bartłomiej Drywa, który od lat odpowiada za relacje inwestorskie i ESG.

Pożegnanie z wieloletnimi liderami

Przeprowadzone zmiany oznaczają zakończenie misji dla kilku kluczowych postaci. Z rad nadzorczych odchodzi Józef Birka, który pozostanie w Grupie w roli doradcy. Podobną decyzję podjęła Nina Terentiew, która kończy pracę w radzie Telewizji Polsat. Z organami nadzorczymi żegnają się także Aleksander Myszka oraz Wojciech Pytel.

Swoje funkcje w zarządach złożyli Wiesław Walendziak oraz Michał Sobolewski. Walendziak odpowiadał dotychczas za obszar informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. Nadzór nad tym działem przejął bezpośrednio prezes Piotr Żak. Grupa podziękowała wszystkim odchodzącym osobom za ich wieloletni wkład w budowę historii organizacji.

Skład Rad Nadzorczych i Zarządów Grupy Polsat Plus

1. Cyfrowy Polsat:

Rada Nadzorcza: Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN, Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN, Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN, Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Marta Poślad, Piotr Muszyński, niezależni członkowie RN: Alojzy Nowak, Marek Grzybowski.

Zarząd: Piotr Żak – Prezes Zarządu, Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Jacek Felczykowski, Bartłomiej Drywa, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz, Andrzej Abramczuk.



2. Telewizja Polsat:

Rada Nadzorcza: Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN, Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN, Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN, Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Stanisław Janowski.

Zarząd: Piotr Żak – Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka.



3. Polkomtel:

Rada Nadzorcza: Daniel Kaczorowski – Przewodniczący RN, Aleksandra Żak – Wiceprzewodnicząca RN, Tobias Solorz – Wiceprzewodniczący RN, Piotr Żak – Wiceprzewodniczący RN, Członkowie RN: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Muszyński.

Zarząd: Maciej Stec – Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu: Katarzyna Ostap-Tomann, Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Andrzej Abramczuk, Aneta Jaskólska, Jacek Felczykowski.



4. Netia: