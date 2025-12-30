Lubelska Policja zatrzymała Nigeryjskiego Księcia. Oszukał ludzi na ponad milion złotych

Oszustwo działało według konkretnego schematu: dostawaliśmy e-mail od kogoś, kto podaje się za obrzydliwie bogatego księcia z Nigerii, który ma zamrożone środki z powodu zdrady pałacowej, ale jeśli tylko wyślemy mu pieniądze, to on przy ich pomocy wróci na tron, a nas obsypie złotem. I chociaż dziś raczej mało kto się da na to nabrać — chociaż z drugiej strony są osoby, które wierzą, że astronauta utknął na orbicie i potrzebuje pieniędzy na tlen — to scenariusz ten jest powtarzany w różnych oszustwach. Z tego też powodu mówimy tu o nigeryjskim przekręcie.

Nigeryjski Książę zatrzymany przez CBZC

Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali jednego z członków grupy przestępczej, która zajmowała się nieryskimi przekrętami. Żeby było zabawniej, mowa tu o obywatelu jednego z afrykańskich państw, chociaż nie ma na razie pewności którego.

I to nie byle jakiego członka grupy, a osobę, która zajmowała się praniem pieniędzy. Razem z nim zabezpieczono około 300 tysięcy złotych, chociaż wedle ustaleń śledczych kwota pieniędzy wyłudzonych na oszustwach miała przekraczać milion złotych.