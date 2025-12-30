Lubelska Policja zatrzymała Nigeryjskiego Księcia. Oszukał ludzi na ponad milion złotych
Każdy, kto od przynajmniej kilkunastu lat korzysta z internetu, miał kontakt z Nigeryjskim Księciem, lub zna kogoś, kto taki miał.
Oszustwo działało według konkretnego schematu: dostawaliśmy e-mail od kogoś, kto podaje się za obrzydliwie bogatego księcia z Nigerii, który ma zamrożone środki z powodu zdrady pałacowej, ale jeśli tylko wyślemy mu pieniądze, to on przy ich pomocy wróci na tron, a nas obsypie złotem. I chociaż dziś raczej mało kto się da na to nabrać — chociaż z drugiej strony są osoby, które wierzą, że astronauta utknął na orbicie i potrzebuje pieniędzy na tlen — to scenariusz ten jest powtarzany w różnych oszustwach. Z tego też powodu mówimy tu o nigeryjskim przekręcie.
Nigeryjski Książę zatrzymany przez CBZC
Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali jednego z członków grupy przestępczej, która zajmowała się nieryskimi przekrętami. Żeby było zabawniej, mowa tu o obywatelu jednego z afrykańskich państw, chociaż nie ma na razie pewności którego.
I to nie byle jakiego członka grupy, a osobę, która zajmowała się praniem pieniędzy. Razem z nim zabezpieczono około 300 tysięcy złotych, chociaż wedle ustaleń śledczych kwota pieniędzy wyłudzonych na oszustwach miała przekraczać milion złotych.
Grupa przestępcza, której zatrzymany był członkiem, ma działać od 2022 roku. Sama grupa jest oskarżona o stworzenie przynajmniej 30 fałszywych tożsamości i wyłudzaniu za ich pomocą pieniędzy. To jednak nie wszystko. Mieli także stosować Business Email Compromise (BEC), czyli przechwytywanie biznesowych wiadomości e-mail i opieraniu spersonalizowanych oszustw wycelowanych w firmy na ich podstawie. Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy i fałszerstwa materialnego, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.