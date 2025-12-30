Wiadomości

Lubelska Policja zatrzymała Nigeryjskiego Księcia. Oszukał ludzi na ponad milion złotych

Każdy, kto od przynajmniej kilkunastu lat korzysta z internetu, miał kontakt z Nigeryjskim Księciem, lub zna kogoś, kto taki miał.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:14
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Lubelska Policja zatrzymała Nigeryjskiego Księcia. Oszukał ludzi na ponad milion złotych

Oszustwo działało według konkretnego schematu: dostawaliśmy e-mail od kogoś, kto podaje się za obrzydliwie bogatego księcia z Nigerii, który ma zamrożone środki z powodu zdrady pałacowej, ale jeśli tylko wyślemy mu pieniądze, to on przy ich pomocy wróci na tron, a nas obsypie złotem. I chociaż dziś raczej mało kto się da na to nabrać — chociaż z drugiej strony są osoby, które wierzą, że astronauta utknął na orbicie i potrzebuje pieniędzy na tlen — to scenariusz ten jest powtarzany w różnych oszustwach. Z tego też powodu mówimy tu o nigeryjskim przekręcie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nigeryjski Książę zatrzymany przez CBZC

Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali jednego z członków grupy przestępczej, która zajmowała się nieryskimi przekrętami. Żeby było zabawniej, mowa tu o obywatelu jednego z afrykańskich państw, chociaż nie ma na razie pewności którego. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut TANGEM 3 Cards Set Ramen Cat
Portfel kryptowalut TANGEM 3 Cards Set Ramen Cat
0 zł
239 zł - najniższa cena
Kup teraz 239 zł
Portfel kryptowalut LEDGER Flex Magenta
Portfel kryptowalut LEDGER Flex Magenta
-190.99 zł
1259.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1069 zł
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Srebrny
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Srebrny
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Advertisement

I to nie byle jakiego członka grupy, a osobę, która zajmowała się praniem pieniędzy. Razem z nim zabezpieczono około 300 tysięcy złotych, chociaż wedle ustaleń śledczych kwota pieniędzy wyłudzonych na oszustwach miała przekraczać milion złotych. 

Grupa przestępcza, której zatrzymany był członkiem, ma działać od 2022 roku. Sama grupa jest oskarżona o stworzenie przynajmniej 30 fałszywych tożsamości i wyłudzaniu za ich pomocą pieniędzy. To jednak nie wszystko. Mieli także stosować Business Email Compromise (BEC), czyli przechwytywanie biznesowych wiadomości e-mail i opieraniu spersonalizowanych oszustw wycelowanych w firmy na ich podstawie. Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy i fałszerstwa materialnego, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

Image
telepolis
policja oszustwo Przekręt Nigeryjski
Zródła zdjęć: CBZC
Źródła tekstu: CBZC