Sensacyjne oszustwo telefoniczne. Czegoś takiego nie było

Niestety, nie znamy szczegółów. Jego statek kosmiczny, bądź stacja kosmiczna zostały zaatakowane i uległy uszkodzeniu. Nic mu nie dolega, ale kończą mu się zapasy tlenu. Rząd jego kraju umywa ręce i jedyną jego nadzieją na przeżycie jest jego zakup. Gdzie? Nie wiadomo, ale podejrzewam, że w lokalnym kosmicznym sklepie z tlenem. Niestety, skończyły mu się pieniądze i potrzebuje pożyczki.

Kobieta uwierzyła astronaucie

Jeśli uważacie, że powyższa historia brzmi jak stek bzdur, który się w ogóle nie trzyma kupy to… oczywiście macie rację. Problem w tym, że pewna 80-letnia kobieta z Japonii uwierzyła. I to na tyle mocno, że wysłała astronaucie milion jenów, czyli niemal 25 tysięcy złotych, żeby mógł kupić tlen.