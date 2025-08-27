Netia ma nową ofertę. Internet z krótką umową i SkyShowtime w cenie

Internet na własnych zasadach

Netia przygotowała propozycję dla osób, które nie chcą wiązać się wieloletnimi kontraktami. Do końca października 2025 roku dostępna jest nowa oferta stacjonarnego Internetu w budownictwie wielorodzinnym. Umowa obowiązuje tylko przez 9 miesięcy, a po tym czasie przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Mimo krótszego zobowiązania, ceny są porównywalne z klasycznymi promocjami na 24 miesiące. W ofercie nie znajdziemy jednak tradycyjnej telewizji z dekoderem. Zamiast tego można wybrać pakiety łączące Internet z serwisami streamingowymi – SkyShowtime lub Disney+.

Internet i streaming w jednym pakiecie

Najtańszy zestaw to Internet do 150 Mb/s z dostępem do SkyShowtime za 50 zł miesięcznie. Pierwszy miesiąc jest darmowy. Wyższe prędkości to wyższe ceny, na przykład 1 Gb/s z SkyShowtime kosztuje 90 zł miesięcznie, a najszybsze łącze 2 Gb/s – 110 zł miesięcznie.

Po upływie 9 miesięcy abonament urośnie o 20 zł, nadal z dostępem do SkyShowtime. Netia daje też możliwość zamiany SkyShowtime na Disney+ – ceny startują wtedy od 65 zł miesięcznie. Router jest wliczony w abonament, a w szybszych wariantach dostajemy sprzęt z Wi-Fi 6.

Bezpieczny Internet w nowej odsłonie

Netia proponuje także dodatkową usługę Bezpieczny Internet w trzech wariantach: Standard, Premium i Ultra. Najtańszy (5 zł/mies.) chroni wszystkie urządzenia w sieci przed dostępem do podejrzanych stron.