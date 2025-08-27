Wiadomości

Netia ma nową ofertę. Internet z krótką umową i SkyShowtime w cenie

Netia rusza z nową ofertą szybkiego Internetu. Wyróżnia ją krótki okres umowy oraz możliwość skorzystania z popularnych serwisów streamingowych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Netia ma nową ofertę. Internet z krótką umową i SkyShowtime w cenie

Internet na własnych zasadach

Netia przygotowała propozycję dla osób, które nie chcą wiązać się wieloletnimi kontraktami. Do końca października 2025 roku dostępna jest nowa oferta stacjonarnego Internetu w budownictwie wielorodzinnym. Umowa obowiązuje tylko przez 9 miesięcy, a po tym czasie przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo krótszego zobowiązania, ceny są porównywalne z klasycznymi promocjami na 24 miesiące. W ofercie nie znajdziemy jednak tradycyjnej telewizji z dekoderem. Zamiast tego można wybrać pakiety łączące Internet z serwisami streamingowymi – SkyShowtime lub Disney+.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP EliteBook 1040 G10 14" IPS i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop HP EliteBook 1040 G10 14" IPS i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299.99 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
0 zł
5049.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.97 zł
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
8999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999.99 zł
Advertisement

Internet i streaming w jednym pakiecie

Najtańszy zestaw to Internet do 150 Mb/s z dostępem do SkyShowtime za 50 zł miesięcznie. Pierwszy miesiąc jest darmowy. Wyższe prędkości to wyższe ceny, na przykład 1 Gb/s z SkyShowtime kosztuje 90 zł miesięcznie, a najszybsze łącze 2 Gb/s – 110 zł miesięcznie.

Po upływie 9 miesięcy abonament urośnie o 20 zł, nadal z dostępem do SkyShowtime. Netia daje też możliwość zamiany SkyShowtime na Disney+ – ceny startują wtedy od 65 zł miesięcznie. Router jest wliczony w abonament, a w szybszych wariantach dostajemy sprzęt z Wi-Fi 6.

Bezpieczny Internet w nowej odsłonie

Netia proponuje także dodatkową usługę Bezpieczny Internet w trzech wariantach: Standard, Premium i Ultra. Najtańszy (5 zł/mies.) chroni wszystkie urządzenia w sieci przed dostępem do podejrzanych stron.

W wersji Premium (10 zł/mies.) dochodzą licencje na ochronę aplikacji i bankowości online oraz kontrola rodzicielska. Ultra (15 zł/mies.) zawiera wszystkie te funkcje oraz wsparcie ekspertów w ramach usługi CyberEkspert.

Zobacz: Bill Gates inwestuje w roboty z AI. Projekt wsparli też Jeff Bezos i Nvidia

Image
telepolis
netia disney nowa oferta netia internet światłowodowy Internet z krótką umową SkyShowtime umowa na 9 miesięcy internet dla studenta
Zródła zdjęć: Netia, Gold Picture / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Netia