Wiadomości

Netia z ogólnopolską awarią. Napływają doniesienia od tysięcy osób

Nie działa Ci internet? Nie jesteś jedyny. Użytkownicy Netii we wszystkich dużych miastach mają ten sam problem. Sytuacja utrzymuje się już dłuższą chwilę.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:47
6
Telepolis.pl
Osoby korzystające z Netii jako swojego dostawcy internetu donoszą, że doszło do masowej awarii i nie mają kontaktu z cyfrowym światem. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 23 października 2025, na chwilę przed godziną 19:00 i sytuacja nadal nie została rozwiązana. Nie jest to lokalny problem.

Mowa o całkowitym braku dostępu do internetu

W serwisie Downdetector pojawiło się już ponad 2250 zgłoszeń z całej Polski i liczba ta cały czas rośnie. Najwięcej pochodzi oczywiście z dużych miast jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź. Nie brakuje jednak też zgłoszeń z mniejszych ośrodków jak Bydgoszcz, Katowice czy Lublin.

Na chwilę obecną brak oficjalnego komunikatu ze strony Netii. Wysłaliśmy jednak pytanie do rzecznika prasowego firmy i czekamy na odpowiedź. Jeśli ją dostaniemy, to artykuł zostanie zaktualizowany.

Co ważne, nie ma mowy o wolno działającym czy przerywającym połączeniu, a całkowitym braku dostępu do internetu. Są jednak wyjątki, również w naszej redakcji, gdzie mieszkańcy ww. miast nie mają problemu.

telepolis
netia internet Polska Netia internet awaria netia
Zródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała
Źródła tekstu: oprac. własne