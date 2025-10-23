Netia z ogólnopolską awarią. Napływają doniesienia od tysięcy osób

Osoby korzystające z Netii jako swojego dostawcy internetu donoszą, że doszło do masowej awarii i nie mają kontaktu z cyfrowym światem. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 23 października 2025, na chwilę przed godziną 19:00 i sytuacja nadal nie została rozwiązana. Nie jest to lokalny problem.

Mowa o całkowitym braku dostępu do internetu

W serwisie Downdetector pojawiło się już ponad 2250 zgłoszeń z całej Polski i liczba ta cały czas rośnie. Najwięcej pochodzi oczywiście z dużych miast jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź. Nie brakuje jednak też zgłoszeń z mniejszych ośrodków jak Bydgoszcz, Katowice czy Lublin.

Na chwilę obecną brak oficjalnego komunikatu ze strony Netii. Wysłaliśmy jednak pytanie do rzecznika prasowego firmy i czekamy na odpowiedź. Jeśli ją dostaniemy, to artykuł zostanie zaktualizowany.