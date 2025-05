NASK działa, Meta reaguje: reklamy polityczne zablokowane

Specjaliści z OAD NASK zidentyfikowali na Facebooku kampanię reklamową, która budziła poważne wątpliwości co do jej pochodzenia i intencji . Ustalono, że zaangażowane w nią konta reklamowe w ciągu zaledwie ostatnich siedmiu dni wydały na promowanie treści politycznych kwoty wyższe niż jakikolwiek oficjalnie zarejestrowany komitet wyborczy. Reklamy te były targetowane na użytkowników w Polsce.

Treści kampanii pozornie miały na celu wspieranie jednego z kandydatów, Rafała Trzaskowskiego, jednocześnie dyskredytując inne postacie życia publicznego, takie jak Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen . Jednakże, dogłębna analiza przeprowadzona przez NASK sugeruje, że mogła to być starannie zaplanowana prowokacja . Jej prawdziwym celem mogło być nie tyle wsparcie, co zaszkodzenie kandydatowi rzekomo promowanemu, a w szerszym kontekście – destabilizacja sytuacji politycznej w kraju przed wyborami .

W trybie pilnym konta wykorzystywane do prowadzenia tej dezinformacyjnej działalności zostały zgłoszone firmie Meta z wnioskiem o ich zablokowanie. Reakcja giganta technologicznego była natychmiastowa . O całej sprawie poinformowano również Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Obecnie prowadzone są intensywne działania mające na celu ustalenie dokładnych źródeł pochodzenia i finansowania zablokowanej kampanii.

W związku z tym incydentem, NASK apeluje do wszystkich użytkowników Internetu o zachowanie szczególnej uważności i krytyczne podejście do treści politycznych napotykanych w mediach społecznościowych. Szczególnie istotne jest zgłaszanie do NASK reklam, które nie są oficjalnie sygnowane przez zarejestrowane komitety wyborcze kandydatów. Każdy taki sygnał może pomóc w identyfikacji i neutralizacji potencjalnych prób manipulacji.