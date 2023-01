Android Auto zaktualizowany. Nie poznasz go

W czwartek 5 stycznia Google rozpoczął dystrybucję przebudowanej aplikacji Android Auto, wcześniej prezentowanej na ubiegłorocznej konferencji I/O.

Android Auto staje się wygodniejszy, korzystając z osiągnięć tabletowych Androidów 12L/13. Tak w telegraficznym skrócie określić można to, czego dokonał niniejszym Google.

Styczniowa aktualizacja wiąże się z całkowitą przebudową interfejsu, który został oparty na kartach z podzielonym ekranem i bazuje na koncepcji Material You, charakterystycznej dla współczesnych produktów Google. Jak twierdzi producent, takie rozwiązania zostały wdrożone, by zapewnić lepszą wielozadaniowość, a jednocześnie usprawnić kompatybilność z poszczególnymi typami ekranów, w tym z wyświetlaczami portretowymi.

Nawigacja na podzielonym ekranie

Podzielony ekran może wyświetlić w jednej chwili zarówno mapę, jak i panel sterowania odtwarzacza, a do tego dochodzi jeszcze pasek zadań. Znajdują się tam m.in. ikony statusu (połączenia, bateria, czas), liczba powiadomień czy skrót do Asystenta Google. Ponadto, dedykowany przycisk nawigacyjny pozwala otworzyć zasobnik z aplikacjami lub wrócić do poprzedniego widoku.

Ostatnie aplikacje pojawiają się w centrum paska, co pozwala w łatwy sposób skorzystać z każdej z nich. Przy czym o ile w orientacji pionowej pozycje na liście są trzy, o tyle w poziomie może być ich nawet cztery.

Zauważmy przy tym, że nie każdą aplikację, chcąc z niej skorzystać, trzeba w ogóle otwierać. Karty kontekstowe pozwalają rozwinąć najpotrzebniejsze opcje w formie stosu, co obejmuje nieodebrane wiadomości, a także skróty do szybkich odpowiedzi. Te ostatnie służą na przykład do udostępniania czasu przejazdu albo szybkiego wyboru ulubionych miejsc docelowych w nawigacji.

Google chwali się też pomniejszymi usprawnieniami, o które to jednak ponoć bardzo prosili użytkownicy, ze zmienionym paskiem postępu odtwarzania czy możliwością wykonywania połączeń WhatsApp na czele. Niestety w przypadku komunikatora, przynajmniej jak na razie, tylko dla posiadaczy urządzeń Pixel bądź Samsung.

Nawiasem, to podobnie jak z funkcją udostępniania cyfrowych kluczyków, aczkolwiek tu na piedestał wychodzi duet Xiaomi oraz Samsung. Z innych ciekawostek – niedługo możemy spodziewać się YouTube'a dla Android Automotive. Film z kompletną prezentacją znajdziecie powyżej.

