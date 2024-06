Ford oszalał. Oto elektryczny, rajdowy Mustang Mach-e

Jeden z najbardziej krytykowanych modeli Forda Mustanga - elektryczny Ford Mustang Mach-e, pojawi się na drogach w nietypowej odsłonie. Elektryczny Ford Mustang w rajdowej stylizacji. Kto mógł się tego spodziewać?

Ford ponownie szokuje, prezentując elektryczną wersję Mustanga w rajdowej stylistyce - Mustang Mach-E Rally. Nowy Mustang w swojej odważnej stylistyce, mocno inspiruje się rajdowym dziedzictwem Forda. Ford uważa, że auto zostało stworzone do jazdy po drogach szutrowych i nieutwardzone nawierzchnie, a określa go jako "wyjątkowego, elektrycznego SUV-a" - takiej konfiguracji nie spodziewał się chyba nikt.

Mustang Mach-E Rally - osiągi

Mustang Mach-E Rally jest wyposażony w napęd na wszystkie koła (AWD) i silnik o imponującej mocy 487 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sek. (ze startu zatrzymanego). Bateria o pojemności 91 kWh zapewnia zasięg do 510 km na jednym ładowaniu, co czyni go jednym z najwydajniejszych elektrycznych SUV-ów na rynku. Szybkie ładowanie od 10% do 80% zajmuje zaledwie 37 minut przy użyciu szybkich publicznych ładowarek DC o mocy 150 kW.

Jako, że jest to rajdowa wersja Mustanga, został wyposażony w osłony podwozia i silnika elektrycznego, sportowe zawieszenie MagneRideTM, ze specjalnie dostrojonymi resorami oraz tryb jazdy RallySport. Ten zestaw ma zapewniać odpowiednią przyczepność i stabilizację w trudnych warunkach terenowych.

Wygląd Mustanga Mach-e Rally

Auto dostępne jest w 6 kolorach: Grabber Blue, Absolute Black, Eruption Green, Star White, Glacier Grey i w Grabber Yellow. Naklejki stylizacyjne: pasy oraz napisy - opcjonalne, jednak wliczone w cenę podstawową. Uwagę przyciągają 19-calowe felgi w kolorze Gloss White oraz zmodyfikowane zaciski hamulcowe Brembo i czarny spojler. Wszystko to ma nadaje Mustangowi rajdowego charakteru - przynajmniej taki cel chciał uzyskać Ford.

Wnętrze tylko w kolorze czarnym, a wyposażenie podstawowe obejmuje: sportowe fotele Ford Performance, częściowo skórzana tapicerka w, 14.6" dotykowy ekran systemu Ford SYNC i system audio B&O.

Ile kosztuje Ford Mustang Mach-e Rally?

Cena podstawowego modelu Mustanga Mach-E Rally w kolorze Grabber Yellow, po uwzględnieniu dofinansowania do auta elektrycznego wynosi 372 650 PLN. Auto będzie dostępne w Europie w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Swojego Mustanga może skonfigurować TUTAJ.

Zobacz: 600 km po 10 minutach ładowania. Oto przyszłość elektryków

Zobacz:Ważna zmiana w badaniach technicznych samochodów. To musisz wiedzieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ford Media

Źródło tekstu: Ford | oprac. wł.