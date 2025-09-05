Awizo odchodzi do lamusa. Poczta Polska ma inny pomysł

Wyobrażacie sobie świat, w którym listonosz nie zastaje nas w domu i nie zostawia awizo? Brzmi niewiarygodnie, biorąc pod uwagę, że kwitek potrafi pojawić się w skrzynce, nawet gdy w domu jesteśmy. Jednak taką przyszłość widzi Poczta Polska, która wprowadza właśnie nowe narzędzia. Te mają częściowo wyeliminować awizo.

Poczta Polska eliminuje awizo

Pod adresem ePoczta-Polska.pl uruchomiono platformę do kupowania usług cyfrowych. Są one skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Każdy zainteresowany może tam kupić odpowiedni pakiet, w ramach którego otrzymamy między innymi e-Doręczenia, które zastąpią nieco archaiczne już awiza.

Dostępne są między innymi:

Przedsiębiorcy – po wykupieniu odpowiedniego dla siebie pakietu – mogą wysyłać i odbierać e-Polecone oraz komunikować się z urzędami i innymi instytucjami. Mogą też nabyć dodatkowe usługi, takie jak podpis cyfrowy, pieczęć elektroniczna i certyfikat SSL, dzięki którym z dowolnego miejsca i o każdej porze można wysyłać dokumenty firmowe szybko, bezpiecznie i z potwierdzoną autentycznością;

– po wykupieniu odpowiedniego dla siebie pakietu – mogą wysyłać i odbierać e-Polecone oraz komunikować się z urzędami i innymi instytucjami. Mogą też nabyć dodatkowe usługi, takie jak podpis cyfrowy, pieczęć elektroniczna i certyfikat SSL, dzięki którym z dowolnego miejsca i o każdej porze można wysyłać dokumenty firmowe szybko, bezpiecznie i z potwierdzoną autentycznością; Osoby fizyczne – przez platformę Poczty wykupią pakiet cyfrowych przesyłek, dzięki któremu mogą wysyłać i odbierać e-Polecone od firm czy innych osób i przechowywać je w swoim archiwum. Wszystko bez kupowania kopert i znaczków, drukowania pism, czekania na potwierdzenie odbioru i jeżdżenia do placówki z awizo. A po wejściu w swoją skrzynkę odbiorczą w systemie e-Doręczeń mogą też sprawdzić, co napisał do nich np.: ZUS, urząd miasta czy skarbówka oraz za darmo urzędnikom odpowiedzieć.

W zależności od wybranego pakietu otrzymujemy 10, 20 lub 50 sztuk cyfrowych przesyłek. Co ważne, są one tańsze niż 2 zł za sztukę. W razie potrzeby możliwe jest również kupienie e-Poleconych w ramach jednorazowych płatności w pakietach Mój Dom, Mój Biznes, Moja Firma oraz Korporacja.