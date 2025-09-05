TCL NXTPAPER 60 Ultra to olbrzym wśród smartfonów. Kusi ekranem

TCL zaprezentowało swój najnowszy smartfon – NXTPAPER 60 Ultra, który wyróżnia się przede wszystkim ogromnym ekranem o przekątnej aż 7,2 cala, w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. To jeden z największych wyświetlaczy w smartfonach, co na pewno zainteresuje tych użytkowników, którzy poszukują telefonu o cechach małego tabletu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na tym zalety urządzenia się nie kończą. Wyświetlacz wykonany jest w technologii NXTPAPER 4.0, mającej zapewniać wrażenia zbliżone do czytania na papierze. Producent chwali się całkowitym wyeliminowaniem odbić światła i migotania ekranu, a także szerszymi kątami widzenia i lepszą ochroną przed niebieskim światłem.

Wyświetlacz modelu NXTPAPER 60 Ultra obsługuje także pisanie rysikiem T-Pen Magic. Nie znajdziemy jednak miejsca na schowanie rysika w obudowie, dlatego TCL przygotowało dla całości dedykowane etui.

Smartfon napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 7400 wspierany przez 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Do dyspozycji użytkownika oddano także akumulator o pojemności 5200 mAh, obsługę NFC i eSIM, a także wodoszczelność potwierdzoną normą IP68. Skaner linii papilarnych trafił na boczną krawędź. Całością dyryguje system Android 15.

Z tyłu urządzenia umieszczono zestaw trzech aparatów: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, jednostkę 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym i 3-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny aparat 8 Mpix.