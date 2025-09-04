Skarbówka pisze do Polaków. Tylko jedna reakcja jest prawidłowa
Dostałeś e-maila od urzędu skarbowego? Chociaż komunikacja od fiskusa może powodować nerwy, to nie ma co panikować. W tej sytuacji tylko jedna reakcja jest prawidłowa.
Jeśli dostałeś e-maila od urzędu skarbowego, to nie ma powodów do paniki. To oszustwo, które ma na celu wyłudzić dane. Najlepiej w ogóle na taką wiadomość nie reagować.
Oszustwo na skarbówkę
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa informują o nowej kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod e-urząd skarbowy. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których znajduje się link do fałszywej strony, na której ofiary mają podawać dane logowania do Profilu Zaufanego.
Najgorsze jest to, że na pierwszy rzut oka strona wygląda wiarygodnie. Układ, grafika, a nawet adres mogą sprawiać wrażenie, że to rzeczywiście rządowa strona, na której bezpiecznie można zalogować się na Profil Zaufany. Niestety, tak naprawdę dane uwierzytelniające udostępniamy oszustom.
Pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzać wszystkie wiadomości e-mail, szczególnie te o sensacyjnej treści, która ma zbudzić poczucie niepokoju i nagłej reakcji. Nie podawajcie też swoich danych na niepewnych stronach. Natomiast same e-maile oznaczajcie jako SPAM. Najlepiej w ogóle na takie wiadomości nie reagować.