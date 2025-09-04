Skarbówka pisze do Polaków. Tylko jedna reakcja jest prawidłowa

Jeśli dostałeś e-maila od urzędu skarbowego, to nie ma powodów do paniki. To oszustwo, które ma na celu wyłudzić dane. Najlepiej w ogóle na taką wiadomość nie reagować.

Oszustwo na skarbówkę

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa informują o nowej kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod e-urząd skarbowy. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których znajduje się link do fałszywej strony, na której ofiary mają podawać dane logowania do Profilu Zaufanego.

Najgorsze jest to, że na pierwszy rzut oka strona wygląda wiarygodnie. Układ, grafika, a nawet adres mogą sprawiać wrażenie, że to rzeczywiście rządowa strona, na której bezpiecznie można zalogować się na Profil Zaufany. Niestety, tak naprawdę dane uwierzytelniające udostępniamy oszustom.