Bezpieczeństwo

Skarbówka pisze do Polaków. Tylko jedna reakcja jest prawidłowa

Dostałeś e-maila od urzędu skarbowego? Chociaż komunikacja od fiskusa może powodować nerwy, to nie ma co panikować. W tej sytuacji tylko jedna reakcja jest prawidłowa.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Skarbówka pisze do Polaków. Tylko jedna reakcja jest prawidłowa

Jeśli dostałeś e-maila od urzędu skarbowego, to nie ma powodów do paniki. To oszustwo, które ma na celu wyłudzić dane. Najlepiej w ogóle na taką wiadomość nie reagować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustwo na skarbówkę

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa informują o nowej kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod e-urząd skarbowy. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których znajduje się link do fałszywej strony, na której ofiary mają podawać dane logowania do Profilu Zaufanego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator ELEVEN SDC333XBK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC333XBK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
55.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 55.85 zł
Kalkulator ELEVEN CDB1201BK-OR Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
Kalkulator ELEVEN CDB1201BK-OR Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Kalkulator SHARP Handheld Box EL233S Zasilanie bateryjne, 3 pamięci Srebrny
Kalkulator SHARP Handheld Box EL233S Zasilanie bateryjne, 3 pamięci Srebrny
0 zł
12.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 12.99 zł
Advertisement

Najgorsze jest to, że na pierwszy rzut oka strona wygląda wiarygodnie. Układ, grafika, a nawet adres mogą sprawiać wrażenie, że to rzeczywiście rządowa strona, na której bezpiecznie można zalogować się na Profil Zaufany. Niestety, tak naprawdę dane uwierzytelniające udostępniamy oszustom.

Pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzać wszystkie wiadomości e-mail, szczególnie te o sensacyjnej treści, która ma zbudzić poczucie niepokoju i nagłej reakcji. Nie podawajcie też swoich danych na niepewnych stronach. Natomiast same e-maile oznaczajcie jako SPAM. Najlepiej w ogóle na takie wiadomości nie reagować.

Image
telepolis
profil zaufany urząd skarbowy e-urząd skarbowy Profil Zaufany oszustwo
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: CyberRescue