Sprzęt

Samsung ma poważny problem. Premiera flagowca pod znakiem zapytania

Fani Samsunga mogą być rozczarowani. Najnowsze doniesienia sugerują, że na premierę kluczowej serii smartfonów poczekamy dłużej niż zwykle.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung ma poważny problem. Premiera flagowca pod znakiem zapytania

Do sieci trafiła właśnie dość niepokojąca plotka, która może zmartwić osoby czekające na kolejną generację flagowców koreańskiego giganta. Według najnowszych przecieków, Samsung może być zmuszony do złamania swojej wieloletniej tradycji. Chodzi o premierę serii Galaxy S26, której poprzednicy w ostatnich latach były oficjalnie prezentowane w styczniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tym razem może być inaczej. Jak donosi serwis techmaniacs, premiera całej serii może zostać przesunięta aż na marzec 2026 roku. Oczywiście, jak w przypadku tak wczesnych doniesień, należy podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Jeśli jednak okażą się prawdą, będzie to spora zmiana w kalendarzu premier Samsunga.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/1TB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/1TB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Problemy z projektem, ale nie dla wszystkich

Skąd takie opóźnienie? Źródło przecieku wskazuje na bliżej nieokreślone problemy na etapie rozwoju i projektowania. Co ciekawe, kłopoty mają dotyczyć głównie podstawowego modelu Galaxy S26. Z kolei najmocniejszy wariant, czyli Galaxy S26 Ultra, jest rzekomo w pełni gotowy i czeka na zielone światło.

To nie koniec doniesień. Wcześniejsze plotki sugerowały, że Samsung może eksperymentować z nazwami, wprowadzając na przykład model Galaxy S26 Pro. Wygląda jednak na to, że firma może porzucić ten pomysł i postawić na sprawdzone, klasyczne trio: Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Według przecieków, wpływ na tę decyzję mogła mieć niezbyt zadowalająca sprzedaż modelu Galaxy S25 Edge.

Samsung ma poważny problem. Premiera flagowca pod znakiem zapytania

Co do procesorów, tu również widać podział. Model Galaxy S26 Ultra ma otrzymać topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, podczas gdy sercem podstawowego S26 będzie Exynos 2600. Plotki sugerują też, że wersja Ultra w końcu doczeka się 10-bitowego wyświetlacza. To z pewnością ucieszy fanów najwyższej jakości obrazu.

A jak będzie w rzeczywistości oraz kiedy naprawdę odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked 2026, podczas którego Samsung zaprezentuje nowe flagowe smartfony, dowiemy się w nadchodzących miesiącach.

Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Pro Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Edge Samsung Galaxy S26 premiera
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, @OnLeaks x @AndroidHeadline
Źródła tekstu: techmaniacs, Android Headlines