Samsung ma poważny problem. Premiera flagowca pod znakiem zapytania

Do sieci trafiła właśnie dość niepokojąca plotka, która może zmartwić osoby czekające na kolejną generację flagowców koreańskiego giganta. Według najnowszych przecieków, Samsung może być zmuszony do złamania swojej wieloletniej tradycji. Chodzi o premierę serii Galaxy S26, której poprzednicy w ostatnich latach były oficjalnie prezentowane w styczniu.

Tym razem może być inaczej. Jak donosi serwis techmaniacs, premiera całej serii może zostać przesunięta aż na marzec 2026 roku. Oczywiście, jak w przypadku tak wczesnych doniesień, należy podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Jeśli jednak okażą się prawdą, będzie to spora zmiana w kalendarzu premier Samsunga.

Problemy z projektem, ale nie dla wszystkich

Skąd takie opóźnienie? Źródło przecieku wskazuje na bliżej nieokreślone problemy na etapie rozwoju i projektowania. Co ciekawe, kłopoty mają dotyczyć głównie podstawowego modelu Galaxy S26. Z kolei najmocniejszy wariant, czyli Galaxy S26 Ultra, jest rzekomo w pełni gotowy i czeka na zielone światło.

To nie koniec doniesień. Wcześniejsze plotki sugerowały, że Samsung może eksperymentować z nazwami, wprowadzając na przykład model Galaxy S26 Pro. Wygląda jednak na to, że firma może porzucić ten pomysł i postawić na sprawdzone, klasyczne trio: Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Według przecieków, wpływ na tę decyzję mogła mieć niezbyt zadowalająca sprzedaż modelu Galaxy S25 Edge.

Co do procesorów, tu również widać podział. Model Galaxy S26 Ultra ma otrzymać topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, podczas gdy sercem podstawowego S26 będzie Exynos 2600. Plotki sugerują też, że wersja Ultra w końcu doczeka się 10-bitowego wyświetlacza. To z pewnością ucieszy fanów najwyższej jakości obrazu.