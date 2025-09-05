Już nie obejrzysz Premier League za darmo. Policja zrobiła porządki
Oglądanie transmisji wielu wydarzeń sportowych do tanich nie należy. Nic więc dziwnego, że wiele osób, które nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że jest to nielegalne, szuka darmowych alternatyw.
Jedną z nich był serwis Streameast. I to nie byle jaką. Za jego pomocą można było oglądać mecze Premier League, wyścigi formuły 1, oraz wiele innych wydarzeń ze świata sportu. Tylko w ciągu ostatniego roku został on odwiedzony 1,6 miliarda razy, generując swoim właścicielom gigantyczne zyski z reklam.
Zamknięcie Streameast
Był, ponieważ został już zamknięty. Okazało się, że stała za nim grupa z Kairu. Tym samym Egipska policja wraz ze wsparciem Alliance for Creativity and Entertainment, czyli organizacji, która walczy między innymi z nielegalnymi serwisami sterlingowymi, dokonała zatrzymania założycieli Streameast, oraz zabezpieczenia ich sprzętu i środków finansowych.
To oczywiście nie rozwiązuje całkowicie problemu piractwa. To tylko jeden serwis, a po powstaniu luki inne mogę zechcieć ją wypełnić. Walka z takimi serwisami nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli są ulokowane w krajach, które nie są skore do współpracy.