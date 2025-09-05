Już nie obejrzysz Premier League za darmo. Policja zrobiła porządki

Jedną z nich był serwis Streameast. I to nie byle jaką. Za jego pomocą można było oglądać mecze Premier League, wyścigi formuły 1, oraz wiele innych wydarzeń ze świata sportu. Tylko w ciągu ostatniego roku został on odwiedzony 1,6 miliarda razy, generując swoim właścicielom gigantyczne zyski z reklam.

Zamknięcie Streameast

Był, ponieważ został już zamknięty. Okazało się, że stała za nim grupa z Kairu. Tym samym Egipska policja wraz ze wsparciem Alliance for Creativity and Entertainment, czyli organizacji, która walczy między innymi z nielegalnymi serwisami sterlingowymi, dokonała zatrzymania założycieli Streameast, oraz zabezpieczenia ich sprzętu i środków finansowych.