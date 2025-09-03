Bank Pocztowy: nawet 700 zł do zdobycia w nowych promocjach

Nawet 700 zł – tyle można zgarnąć w Banku Pocztowym, zakładając „Konto w Porządku”. Premię można otrzymać dzięki dwóm niezależnym promocjom – „Aktywni Zyskują II” oraz „Bezcenny Start z Bankiem Pocztowym”, które nagradzają transakcje kartą i regularne wpływy na konto. W obu promocjach można uczestniczyć jednocześnie, a dołączenie do nich jest możliwe do końca listopada.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja na 600 zł

Promocja „Aktywni Zyskują II” to propozycja dla osób, które chcą otrzymywać premię za codzienne korzystanie z konta. Akcja trwa do 30 listopada 2025 r., a jej uczestnicy – po spełnieniu warunków – mogą zyskać nawet 600 zł w ciągu roku. Aby wziąć udział, należy założyć „Konto w Porządku”, podać dane kontaktowe oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów drogą elektroniczną i zgody marketingowe.

Ważne jest także regularne korzystanie z „Konta w Porządku”: co miesiąc należy zapewnić wpływy w wysokości minimum 1000 zł i wykonywać transakcje bezgotówkowe kartą. Im więcej płatności, tym wyższa nagroda – 2,5% ich wartości, maksymalnie 50 zł miesięcznie. Premia wypłacana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Promocja na 100 zł

Druga promocja – „Bezcenny Start w Banku Pocztowym” – adresowana jest do nowych klientów, którzy chcą szybko zyskać dodatkowe korzyści za aktywne korzystanie z karty płatniczej. Akcja potrwa do 30 listopada 2025 r., a nagrodą jest 8000 punktów w programie „Mastercard Bezcenne Chwile”, które można wymienić m.in. na e-vouchery o wartości do 100 zł.

Aby skorzystać z promocji, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów i korespondencji drogą mailową, zarejestrować swoją kartę w programie lojalnościowym Mastercard oraz w ciągu 30 dni od przystąpienia do programu wykonać transakcje kartą na łączną kwotę co najmniej 50 zł. Punkty przyznawane są w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych po miesiącu spełnienia warunków, a ich ważność wynosi 6 miesięcy. Liczba nagród jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania puli.