Bank Pocztowy: nawet 700 zł do zdobycia w nowych promocjach
W startujących dziś promocjach nowi klienci Banku Pocztowego mogą zyskać nawet 700 zł przez rok. Oto co trzeba zrobić.
Nawet 700 zł – tyle można zgarnąć w Banku Pocztowym, zakładając „Konto w Porządku”. Premię można otrzymać dzięki dwóm niezależnym promocjom – „Aktywni Zyskują II” oraz „Bezcenny Start z Bankiem Pocztowym”, które nagradzają transakcje kartą i regularne wpływy na konto. W obu promocjach można uczestniczyć jednocześnie, a dołączenie do nich jest możliwe do końca listopada.
Promocja na 600 zł
Promocja „Aktywni Zyskują II” to propozycja dla osób, które chcą otrzymywać premię za codzienne korzystanie z konta. Akcja trwa do 30 listopada 2025 r., a jej uczestnicy – po spełnieniu warunków – mogą zyskać nawet 600 zł w ciągu roku. Aby wziąć udział, należy założyć „Konto w Porządku”, podać dane kontaktowe oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów drogą elektroniczną i zgody marketingowe.
Ważne jest także regularne korzystanie z „Konta w Porządku”: co miesiąc należy zapewnić wpływy w wysokości minimum 1000 zł i wykonywać transakcje bezgotówkowe kartą. Im więcej płatności, tym wyższa nagroda – 2,5% ich wartości, maksymalnie 50 zł miesięcznie. Premia wypłacana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.
Promocja na 100 zł
Druga promocja – „Bezcenny Start w Banku Pocztowym” – adresowana jest do nowych klientów, którzy chcą szybko zyskać dodatkowe korzyści za aktywne korzystanie z karty płatniczej. Akcja potrwa do 30 listopada 2025 r., a nagrodą jest 8000 punktów w programie „Mastercard Bezcenne Chwile”, które można wymienić m.in. na e-vouchery o wartości do 100 zł.
Aby skorzystać z promocji, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów i korespondencji drogą mailową, zarejestrować swoją kartę w programie lojalnościowym Mastercard oraz w ciągu 30 dni od przystąpienia do programu wykonać transakcje kartą na łączną kwotę co najmniej 50 zł. Punkty przyznawane są w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych po miesiącu spełnienia warunków, a ich ważność wynosi 6 miesięcy. Liczba nagród jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania puli.
Promocje w sumie dają szansę na zyskanie 700 zł. Skierowane są do osób, które od 1 lipca 2024 r. nie posiadały i nie były współposiadaczami konta w Banku Pocztowym w przypadku Promocji „Aktywni Zyskują II” oraz od 1 stycznia 2024 r. w przypadku Promocji „Bezcenny Start z Bankiem Pocztowym”.