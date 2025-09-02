Tchnij w Switcha nowe życie. Te akcesoria to pozycja obowiązkowa

Jakie są obowiązkowe akcesoria do Nintendo Switch? Kilka odpowiedzi nasuwa się samych: karta pamięci, jakiś pokrowiec, szkło ochronne na ekran etc. Podejrzewam jednak, że wszystko z tej listy dawno już macie. Zamiast tego mam dwie propozycje, które część z Was prawdopodobnie pominęła, popełniając tym samym jeden z największych błędów, jakie może popełnić posiadać konsoli Japończyków. Chodzi o porządny kontroler i dedykowany zestaw słuchawkowy.

Na całe szczęście jest to błąd, który za sprawą firmy Turtle Beach można bardzo łatwo naprawić. Wystarczy sięgnąć po pada Turtle Beach Rematch Wireless oraz headset Turtle Beach Airlite Fit.

Turtle Beach Rematch Wireless – kontroler dla zawodowców

Jeśli macie w domu Switcha i przez cały czas do tej pory graliście wyłącznie na Joy-Conach, nawet nie wiecie, ile Was ominęło. Choć standardowe kontrolery „Pstryczka” to szalenie sprytny gadżet, to nie ma co się oszukiwać – do poważnej zabawy nadają się średnio.

Na szczęście mamy do wyboru alternatywy, a Turtle Beach Rematch Wireless jest jedną z lepszych. Mimo niskiej ceny pod względem wykonania oraz ergonomii mamy tu do czynienia z produktem z górnej półki. W porównaniu z Joy-Conami znajdziemy tu prawdziwe analogi, prawdziwy krzyżak i normalne pełnowymiarowe przyciski.

Pod względem komfortu i precyzji sterowania to absolutnie niebo a ziemia. Z takim kontrolerem faktycznie można grać na Switchu w bijatyki czy FPS-y. Prywatnie najlepiej na Rematch Wireless grało mi się w Mario Karta. Jak się okazuje, driftowanie jest dużo prostsze, kiedy można precyzyjnie kontrolować promień skrętu. Kto by pomyślał, nie? Na całe szczęście tutejsze analogi zachowują się, jakby były wręcz do tego stworzone.

Oprócz tego Turtle Beach Rematch Wireless ma kilka fajnych elementów, które wyróżniają go na tle konkurencji. Ot, znajdziemy tu chociażby dodatkowe przyciski z tyłu obudowy, które możemy dowolnie przeprogramować. Znajdziemy tu też funkcję wybudzania konsoli bezpośrednio z pada, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste w innych kontrolerach. No i jako że mamy tu do czynienia z oficjalnie licencjonowanym produktem Nintendo, do wyboru mamy kilka różnych wersji kolorystycznych, z których każda nawiązuje w jakiś sposób do Waszych ulubionych tytułów (a część nawet świeci w ciemności!).

Turtle Beach Airlite Fit – idealne słuchawki do Nintendo Switch

Jakie powinny być dobre słuchawki do Nintendo Switch? Na pewno powinny być wygodne, wyglądem nawiązywać do konsoli i… powinny mieć kabel.

Tak, wiem, w 2025 roku słuchawki przewodowe mogą się wydawać passé. Niestety w przypadku Switcha łączność bezprzewodowa nie za bardzo wchodzi w grę, ponieważ opóźnienia przy łączności Bluetooth to absolutny koszmar. Turtle Beach Airlite Fit rozwiązują ten problem, wykorzystując stary, sprawdzony kabel zakończony jackiem 3,5 mm. I wiecie co? To faktycznie się sprawdza! Idealny dowód na to, że najprostsze rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

Kolejnym plusem słuchawek Turtle Beach jest szeroko pojęta ergonomia i komfort. Dzięki plastikowej konstrukcji całość waży raptem 228 g. W połączeniu z przewiewnymi tekstylnymi poduszkami pozwala to niemalże zapomnieć, że mamy cokolwiek na uszach. Jeśli planujecie kilkugodzinną sesję w Zeldzie albo Animal Crossing, bardzo szybko zaczniecie to doceniać.

Producent nie zapomniał też o kilku praktycznych dodatkach, takich jak pokrętło głośności na muszli czy automatyczne wyciszanie mikrofonu po jego uniesieniu. Drobiazgi, ale przydatne. Co więcej, w przypadku konstrukcji czysto analogowych (a z taką mamy tu do czynienia) ich obecność wcale nie jest oczywista.

No i czas na wisienkę na torcie. Jako że po raz kolejny mamy do czynienia z oficjalnie licencjonowanym produktem, do wyboru mamy kilka różnych wersji kolorystycznych, z których większość nawiązuje do wyglądu konsoli. Sam otrzymałem wariant czarno-biały stylizowany na Nintendo Switch OLED (do kupienia w sklepie producenta). Jeśli jednak szukacie czegoś nieco bardziej przykuwającego uwagę, w sklepach czeka na Was także wariant czerwono-niebieski.

Gotowe na Nintendo Switch 2

Warto także wspomnieć, że obydwa gadżety Turtle Beach są kompatybilne nie tylko z oryginalnym Nintendo Switch, ale także Nintendo Switch 2. To oznacza, że jeśli w przyszłości planujecie przesiadkę na nową generację, zarówno Rematch Wireless, jak i Airlite Fit dalej będą Wam dzielnie służyć.

Ba, nawet jeśli już macie Switcha 2, nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po opisane gadżety w miejsce akcesoriów dedykowanych nowej konsoli. To całkiem sprytny sposób, by oszczędzić parę złotych, które potem możemy wydać na to, co naprawdę ważne (czyli na gry).

Zakup obowiązkowy

Jeżeli grywacie na Switchu i nadal nie macie któregoś z wspomnianych akcesoriów, to najlepszy moment, żeby to naprawić. Sprzęt marki Turtle Beach to najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba wydawać majątku, by tchnąć w swoją konsolę nowe życie i znaleźć sposób, by na nowo czerpać frajdę z ulubionych gier. No a o to przecież chodzi, prawda?